Στιγμιότυπα από τις έρευνες στα Τέμπη, την επομένη της τραγωδίας, μοιράστηκε στο Twitter ο δημοσιογράφος του Skynews, Adam Parsons. Περιγράφοντας το απόκοσμο τοπίο μετά τη σύγκρουση των τρένων, ο Parsons περιγράφει το «καμένο τοπίο» που αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο.

Ο ανταποκριτής του βρετανικού Μέσου περιγράφει εν συντομία πώς έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη ενώ αναφέρεται και στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί της τραγωδίας.

Αναφέρεται ακόμα στη σύλληψη του σταθμάρχη και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ελλάδα για το αν το τραγικό δυστύχημα είναι «ευθύνη ενός και μόνο ατόμου ή απλώς το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός δικτύου που είναι, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα, απαρχαιωμένο και ευάλωτο στα ανθρώπινα λάθη»

«Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο»

«Τις καταστροφές -ιδιαίτερα τις καταστροφές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, και ιδιαίτερα τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα- ακολουθούν περίοδοι ενδοσκόπησης και αμφισβήτησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη εδώ, καμία δικαιολογία για την καταστροφή στο πεδίο, για τους νεκρούς, τους ετοιμοθάνατους και τους τραυματίες. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί και η πρόκληση για την Ελλάδα είναι πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο» σημειώνει στο άρθρο του ο Adam Parsons.

Ο δημοσιογράφος του Skynews ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη στο Twitter.

Work continues this morning at the site of the Greek train crash. Live on @skynews pic.twitter.com/8xBt0x5pAz — Adam Parsons (@adamparsons) March 2, 2023

This carriage is burnt beyond recognition. Temperatures inside are said to have reached 1,300 degrees. Impossible to survive pic.twitter.com/BBJAA00c1L — Adam Parsons (@adamparsons) March 2, 2023

«Αυτό κάποτε ήταν ένα βαγόνι τρένου. Απόλυτα φρικτό» γράφει σε μία από τις αναρτήσεις του.