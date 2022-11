Χιλιάδες άνθρωποι πόζαραν γυμνοί για καλό σκοπό.

Περίπου 2.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη διάσημη παραλία Μπόντι του Σίδνεϋ, έβγαλαν τα ρούχα τους και πόζαραν γυμνοί για τον Αμερικανό φωτογράφο Σπένσερ Τιούνικ, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τον καρκίνο του δέρματος.

Ο Τιούνικ, γνωστός για τις ομαδικές φωτογραφίσεις σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τοπόσημα παγκοσμίως, χρησιμοποίησε ένα μεγάφωνο για να δώσει οδηγίες στους συγκεντρωμένους, προτού πολλοί εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να κάνουν γυμνοί μια βουτιά στα νερά του ωκεανού.

«Έχουμε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τις δερματολογικές εξετάσεις και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τιούνικ αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό στο Σίδνεϊ.

