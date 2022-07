Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) πυροβολήθηκε πισώπλατα από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ιαπωνικό NHK.

Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe has died, public broadcaster NHK said https://t.co/nTJOjHzAK7 pic.twitter.com/2h4v92e6Ha — Reuters (@Reuters) July 8, 2022

O πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έδινε τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την επίθεση που δέχτηκε από άνδρα εφοδιασμένος με «χειροποίητο», σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, τουφέκι την ώρα που εκείνος εκφωνούσε ομιλία. Αρχικά φέρεται να είχε σημάδια ζωής κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο και ελικόπτερο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συνελήφθη ο δράστης

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο 42χρονος δράστης, ο οποίος ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα, ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει, χωρίς να είναι σαφείς ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία και ο ίδιος «ανακρίνεται», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

BREAKING: Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe collapsed and was bleeding after apparently being shot during a campaign speech in western Japan, NHK public television says. https://t.co/DXpdsIQEvJ — The Associated Press (@AP) July 8, 2022

Καμιά ένδειξη ζωής μετά την επίθεση

Από την πρώτη στιγμή, το πυροσβεστικό σώμα της πόλης επιβεβαίωσε ότι ο Άμπε, ο οποίος υπηρέτησε στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας (2006-2007, 2012-2020) δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστή.

Ο αδελφός τού πρώην πρωθυπουργού, Nobuo Kishi, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Τόκιο είπε ότι ο Σίνζο Άμπε υποβλήθηκε σε μετάγγιση αίματος και γίνονταν προσπάθειες να σωθεί η ζωή του.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Πώς έγινε η επίθεση

Δύο γυναίκες που υπήρξαν μάρτυρες του συμβάντος είπαν στο ιαπωνικό δίκτυο NHK ότι ο άνδρας πλησίασε τον Άμπε πισώπλατα την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του.

Ακούστηκε ένας πρώτος πυροβολισμός, κατά τον οποίο δεν φαίνεται να τραυματίστηκε κανείς, είπαν οι μάρτυρες. Όταν ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός, ο Άμπε έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι σφαίρες βρήκαν τον πρώην πρωθυπουργό στο στήθος και τον λαιμό και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σίνζο Άμπε παρέμενε πολιτικά δραστήριος μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία τον Σεπτέμβριο του 2020, ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια στο τιμόνι της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Συχνά εκφωνούσε λόγους και έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις, υποστηρίζοντας δραστήρια το κυβερνών κόμμα. Η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας επεσήμανε ότι το πρόγραμμα της ομιλίας του Άμπε είχε γίνει γνωστό μόλις το προηγούμενο βράδυ.

Ήταν ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Ιαπωνίας, έχοντας εκλεγεί τέσσερις φορές στο αξίωμα, από το οποίο αποχώρησε πρόπερσι για λόγους υγείας. Για πρώτη φορά εξελέγη στην πρωθυπουργία το 2006, μένοντας στην εξουσία για σχεδόν 12 μήνες, πριν επανέλθει το 2012.

Εξαιρετικά σπάνιες οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη χώρα

«Ήταν δημοφιλής γιατί μιλά για μια όμορφη Ιαπωνία, δυνατή στη διεθνή κοινότητα. Η ομιλία του αποφασίστηκε μόλις χθες να πραγματοποιηθεί. Μετέβη στη Νάρα, παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας για να στηρίξει έναν τοπικό υποψήφιο από το παλιό του κόμμα» ανέφερε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κιότο, Αντώνης Καραΐσκος.

Ερωτηθείς για την κατάσταση με την οπλοκατοχή στη χώρα, ο ίδιος τόνισε ότι η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή και δεν είναι δυνατό ο καθένας να προμηθευτεί ένα όπλο, αφού χρησιμοποιούνται σπάνια, ενώ χαρακτηριστικό παλαιότερων επιθέσεων είναι η χρήση αυτοκινήτων ή μαχαιριών.

«Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το άτομο που έκανε την επίθεση είναι πρώην μέλος των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας. Θυμίζουμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει στρατό γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμά της. Φαίνεται ότι ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό κι από εκεί ίσως είχε κάποιες γνώσεις και πιθανόν να έφτιαξε το όπλο μόνος του» είπε ακόμη.

Πρόσθεσε δε, ότι η τελευταία τρομοκρατική επίθεση που είχε γίνει στη χώρα ήταν πριν από 30 σχεδόν χρόνια σε σταθμούς μετρό του Τόκιο, με πακέτα θανατηφόρου αερίου που εξερράγησαν.

«Γενικά ακόμα και το να σταλεί κάτι απειλητικό σε πολιτικό τέτοιου επιπέδου, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο (…) Όταν διάβασα αρχικά την είδηση νόμιζα ότι δεν επρόκειτο για όπλο. Λέγεται δε, ότι είχε κατασκευαστεί το όπλο έτσι ώστε να μοιάζει με κάμερα για να μην γίνει αντιληπτός. Έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί. Δεν γνωρίζουμε κάτι για τους λόγους που τον οδήγησαν στην επίθεση» είπε ακόμη.

Ο κ. Καραΐσκος έκανε γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα το θύμα της επίθεσης είχε δεχθεί κριτική λόγω της διαχείρισης, επί των ημερών του, της πανδημίας, με αυστηρά μέτρα που πήρε. «Την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησής του είχε αποφασίσει μόνος του χωρίς τους συμβούλους να διαθέσει μάσκες στους πολίτες, οι οποίες απεδείχθη ότι ήταν κακής ποιότητας» είπε μεταξύ άλλων.