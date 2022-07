Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, 67 ετών, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) στη Νάρα, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, ο βετεράνος της ιαπωνικής πολιτικής δεν έχει καμία ζωτική ένδειξη.

«Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό περί τις 11:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) στη Νάρα. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με πυροβόλο όπλο προσήχθη. Η κατάσταση της υγείας του κ. Άμπε είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, ο Χιροκάζου Ματσούνο, στον Τύπο.

Επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στην ιαπωνική αστυνομία, το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι άνδρας ηλικίας περίπου σαράντα ετών συνελήφθη για απόπειρα φόνου και το όπλο που έφερε κατασχέθηκε.

Οι κανόνες για την οπλοκατοχή στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται στους πιο αυστηρούς στον κόσμο.

Καθώς ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) μίλαγε στην προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του ακούστηκαν δύο ή τρεις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με νεαρή που βρισκόταν επιτόπου, ο δράστης άνοιξε πυρ ενώ βρισκόταν «στα νώτα» του Σίνζο Άμπε. Η πρώτη σφαίρα αστόχησε, κατά την ίδια.

Ο κ. Άμπε χτυπήθηκε στην πλάτη και στον λαιμό, αιμορραγούσε στο στήθος, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και διάφορα βίντεο από το επεισόδιο. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό που κατέρρευσε, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Ούτε το ΦΔΚ, ούτε η αστυνομία ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το επεισόδιο.

Το NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσαν νωρίτερα ότι ο Σίνζο Άμπε βρίσκεται «σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν έχει επέλθει θάνατος και μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Ο Άμπε παρέμεινε στον θώκο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ανέλαβε αρχικά το 2006 και κράτησε το αξίωμα για έναν χρόνο, κατόπιν επέστρεψε και έμεινε στην εξουσία από το 2012 ως το 2020, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Τόκιο, ο Ραμ Εμάνιουελ, στηλίτευσε την επίθεση.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο. Ο Άμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε ο κ. Εμάνιουελ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη σύνοδο της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας τη «βαθιά θλίψη και ανησυχία» της κυβέρνησής του για «την απόπειρα κατά της ζωής του (πρώην) πρωθυπουργού Άμπε», προσθέτοντας πως «δεν γνωρίζει την κατάστασή του» αλλά «οι σκέψεις και οι προσευχές του» είναι μαζί του.

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ κατά του Άμπε ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει.

Δεν είναι σαφές ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού, που κατονομάστηκε από την αστυνομία — ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε χειροποίητο τουφέκι.

