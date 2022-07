Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών άφησε ο Kazuki Takahashi, γνωστός σε όλον τον κόσμο ως ο δημιουργός ενός εκ των διασημότερων manga, του Yu-Gi-Oh.

O διάσημος καλλιτέχνης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας, βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα περίπου 300 μέτρα μακριά από την ακτή του Nago στην επαρχία της Okinawa.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι ο Kazuki Takahashi φορούσε καταδυτικό εξοπλισμό και ότι η σορός του, που δεν έφερε σημάδια τραυματισμού, αναγνωρίσθηκε από το Λιμενικό.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο εκλιπών ταξίδεψε μόνος στην Okinawa. Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Kazuki Takahashi, γνωστός και με το ψευδώνυμο Kazuo Takahashi, γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1961 και ξεκίνησε την καριέρα του στα manga το 1982. Η πρώτη του δουλειά το «Tokiō no taka» (Fighting Hawk) εκδόθηκε το 1990, όμως έγινε ευρέως γνωστός το 1996 με το Yu-Gi-Oh.

Τη διάσημη σειρά τη δούλεψε έως το 2004 και στη συνέχεια επέβλεψε τα επόμενα spin-off manga ή τις συνέχειες από άλλους συγγραφείς. Εντός του manga ο Takahashi είχε σχεδιάσει και ένα παιχνίδι με κάρτες που αρχικά ονομάστηκε «Magic & Wizard» και στη συνέχεια «Duel Monsters». Από τους αναγνώστες λατρεύτηκε ιδιαιτέρως και έτσι δημιουργήθηκε το ομώνυμο επιτραπέζιο παιχνίδι καρτών.

Το Yu-Gi-Oh με τον καιρό απέκτησε τεράστια δημοφιλία, χάρη σε διάφορες σειρές κινουμένων σχεδίων, βιντεοπαιχνίδια και ταινίες κινουμένων σχεδίων, η οποία κρατά μέχρι και σήμερα.

Η σειρά προβάλλονταν και στην ελληνική τηλεόραση για πολλά χρόνια και λατρεύτηκε ιδιαιτέρα από το κοινό.

