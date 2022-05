Ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος πέθανε από ασφυξία αφού τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ ενός περιπολικού, απ’ όπου αναδιδόταν πυκνός καπνός, προκάλεσε σοκ στη Βραζιλία.

Το βίντεο που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας έχει κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

This is horrendous. The @PRFBrasil Federal Highway Police officers arrested a man suffering with mental illness in Sergipe and put him inside trunk of police car which was filled with gas, torturing him to death.

That’s Brazil of Bolsonaro.#PRFassassina

