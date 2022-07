Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφωνούσε στη Νάρα (δυτικά), μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ως δύο πυροβολισμούς που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο συντηρητικό πολιτικό.

Η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shot pic.twitter.com/vgk7fn323p

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το ιαπωνικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, ο Σίνζο Άμπε δεν έχει τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το ιαπωνικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων NHK, έχει υποστεί «καρδιοαναπνευστική ανακοπή», κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι αρχές όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό, πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί από το πυροσβεστικό σώμα.

Όπως σημειώνουν πηγές του, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

