Νέο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μέρα μετά την τραγωδία στο Χάιλαντ Παρκ του Ιλινόις, στη διάρκεια παρέλασης για την 4η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα) σε μαζικούς πυροβολισμούς σε ένα πάρτι για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου στο Γκάρι της Ιντιάνα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Police in Gary, Indiana have confirmed that 3 people are dead and 7 injured following an overnight shooting at a 4th of July #BlockParty.

▪️3 dead, & 7 others are wounded in a mass shooting just after midnight.#Gary #Indiana #US #BreakingNews pic.twitter.com/MTFF9HEAW6

— BroidNewsTV (@BroidNewsTV) July 5, 2022