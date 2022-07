Κατέληξε τελικά στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε μετά την πισώπλατη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από ένοπλο άνδρα σε ανοικτή προεκλογική εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ) στην πόλη Νάρα, κοντά στο Κιότο. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ιαπωνικό NHK.

Japan’s former Prime Minister Shinzo Abe has died, public broadcaster NHK said https://t.co/nTJOjHzAK7 pic.twitter.com/2h4v92e6Ha — Reuters (@Reuters) July 8, 2022

Ένας άνδρας εφοδιασμένος με «χειροποίητο», σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, τουφέκι φέρεται να άνοιξε πυρ πισώπλατα κατά του μακροβιότερου πρωθυπουργού της χώρας, την ώρα που εκείνος εκφωνούσε ομιλία.

Το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στην αστυνομία, ότι ο 42χρονος δράστης, ο οποίος ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα, ήταν δυσαρεστημένος μαζί του και αποφάσισε να τον σκοτώσει, χωρίς να είναι σαφείς ακόμη οι λόγοι της δυσαρέσκειας του άνδρα αυτού.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως, είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία και ο ίδιος «ανακρίνεται», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

#BREAKING ‘I pray that former PM Abe will survive’: Japan PM pic.twitter.com/Emb9Qw60GF — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

Πώς έγινε η επίθεση

Δύο γυναίκες που υπήρξαν μάρτυρες του συμβάντος είπαν στο ιαπωνικό δίκτυο NHK ότι ο άνδρας πλησίασε τον Άμπε πισώπλατα την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του.

Ακούστηκε ένας πρώτος πυροβολισμός, κατά τον οποίο δεν φαίνεται να τραυματίστηκε κανείς, είπαν οι μάρτυρες. Όταν ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός, ο Άμπε έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, οι σφαίρες βρήκαν τον πρώην πρωθυπουργό στο στήθος και τον λαιμό και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ποιος είναι ο Σίνζο Αμπε

Πριν δεχτεί την δολοφονική επίθεση, ο Σίνζο Άμπε, μιλούσε σε μια προεκλογική εκδήλωση στη Νάρα, καλώντας τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν το κόμμα του στις κοινοβουλευτικές εκλογές την Κυριακή. Ήταν μια από τις χιλιάδες παρόμοιες ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε όλη τη χώρα καθώς οι ψηφοφόροι ετοιμάζονταν να πάνε στις κάλπες σε μια ασυνήθιστη προεκλογική περίοδο.

Το μεγάλο ερώτημα που αιωρούνταν δεν ήταν αν θα επέστρεφε στην εξουσία, αλλά με ποιο τίμημα.

Ο Άμπε παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία το 2020, εν μέσω της κρίσης του κοροναϊού. Ωστόσο, παρέμεινε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς πολιτικούς, κινώντας τα νήματα στην εξουσία μέσω της μεγάλης επιρροής του στα μέλη του κόμματός του. Ήλπιζε ότι μια συντριπτική νίκη του LDP θα του επέτρεπε να σημειώσει πρόοδο σε μια από τις πιο αγαπημένες πολιτικές του φιλοδοξίες: την αναθεώρηση του ειρηνιστικού Συντάγματος της Ιαπωνίας για να επιτρέψει στη χώρα να έχει έναν μόνιμο στρατό.

Όταν ο Άμπε ανακοίνωσε την παραίτησή του στα τέλη του 2020, έβαλε τέλος σε μια θητεία στην οποία επιδίωξε μια συντηρητική ατζέντα για την αποκατάσταση της οικονομίας, της στρατιωτικής και εθνικής υπερηφάνειας της χώρας.

Ο Άμπε, εγγονός πρωθυπουργού, εξελέγη αρχικά στο κοινοβούλιο το 1993 μετά το θάνατο του πατέρα του, πρώην υπουργού Εξωτερικών.

Ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Η φήμη του εκτοξεύτηκε λόγω της σκληρής στάσης που υιοθέτησε απέναντι στην απρόβλεπτη γειτονική Βόρεια Κορέα σε μια διαμάχη σχετικά με Ιάπωνες πολίτες που απήγαγε η Πιονγκγιάνγκ πριν από δεκαετίες.

Υπηρέτησε ως πρωθυπουργός για πρώτη φορά το 2006, γεγονός που τον κατέστησε τον νεότερο πρωθυπουργό της χώρας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. αλλά παραιτήθηκε μετά από μια χρονιά στην εξουσία που αμαυρώθηκε από σκάνδαλα.

Έγινε πάλι ηγέτης της χώρας το 2012, υποσχόμενος να διορθώσει την μαστιζόμενη οικονομία της και να πετύχει το εθνικό του όραμα: να τροποποιήσει το Σύνταγμα της Ιαπωνίας για να επιτρέψει έναν πλήρη στρατό.

Αν και προσπάθησε να βελτιώσει τους δεσμούς με την Κίνα και τη Νότια Κορέα, εξόργισε και τους δύο γείτονες το 2013 επισκεπτόμενος το Ναό Yasukuni του Τόκιο, που θεωρείται από το Πεκίνο και τη Σεούλ ως σύμβολο του παρελθόντος μιλιταρισμού της Ιαπωνίας.

Έμεινε περισσότερο γνωστός για την αποκαλούμενη πολιτική του «Abenomics», με τολμηρή νομισματική χαλάρωση και δημοσιονομικές δαπάνες.

Ενίσχυσε επίσης τις αμυντικές δαπάνες μετά από χρόνια παρακμής και επέκτεινε την ικανότητα του στρατού να προβάλλει την ισχύ του στο εξωτερικό.

Σε μια ιστορική αλλαγή το 2014, η κυβέρνησή του ερμήνευσε εκ νέου το μεταπολεμικό, ειρηνιστικό σύνταγμα ώστε να επιτρέψει στα στρατεύματα να πολεμήσουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κοροναϊός και Ολυμπιακοί Αγώνες

Το επόμενο έτος, η νομοθεσία του τερμάτισε την απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος συλλογικής αυτοάμυνας ή υπεράσπισης μιας φιλικής χώρας που δεχόταν επίθεση.

Ο Άμπε, ωστόσο, δεν πέτυχε τον μακροχρόνιο στόχο του να αναθεωρήσει το σύνταγμα που συνέταξαν οι ΗΠΑ γράφοντας τις «Δυνάμεις Αυτοάμυνας», όπως είναι γνωστός ο στρατός της Ιαπωνίας, στο ειρηνιστικό Αρθρο 9.

Συνέβαλε καθοριστικά στη ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 από το Τόκιο, οι οποίοι αναβλήθηκαν κατά ένα χρόνο για το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αφού υπηρέτησε για σχεδόν οκτώ χρόνια στο αξίωμα, γνωστοποίησε ότι ένα πρόβλημα με την υγεία του – μια υποτροπή μιας ασθένειας του εντέρου που είχε συμβάλει στην προηγούμενη αποχώρησή του το 2007 – τον οδήγησε στην παραίτηση.

Ο άλλοτε δημοφιλής ηγέτης, ωστόσο, είχε δει τη δημοτικότητά του να πέφτει με τον ιαπωνικό λαό να τον επικρίνει για τον χειρισμό της επιδημίας του κοροναϊού στη χώρα και την υποστήριξή του σε ένα συλληφθέν μέλος του κόμματός του.