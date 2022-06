Η παραπάνω οφθαλμαπάτη έχει μπερδέψει τους χρήστες του Διαδικτύου.

Με μια γρήγορη ματιά, βλέπετε τρεις ανθρώπους στην παρακάτω φωτογραφία. Κι όμως, στην εικόνα υπάρχουν 4 άτομα.

Η φωτογραφία που θα δείτε παρακάτω έγινε viral στα social media επειδή αρκετοί δυσκολεύονται να δουν το τέταρτο άτομο στην εικόνα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Βλέπουμε εύκολα τέσσερα μπουκαλάκια αλλά όχι τέσσερα χέρια.

Εσείς μπορείτε να βρείτε το τέταρτο χέρι;

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021