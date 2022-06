Μια ακόμα οφθαλμαπάτη έγινε viral στο Twitter, προκαλώντας και πάλι τον… διχασμό ανάμεσα στους χρήστες.

Αυτή τη φορά πρόκειται για μια μπερδεμένη εικόνα, που αποτελείται από μαύρους, λευκούς και γκρι κύκλους, μέσα στους οποίους είναι κρυμμένα ορισμένα νούμερα.

Οι χρήστες καλούνται να ανακαλύψουν ποια είναι αυτά τα νούμερα, ωστόσο τα αποτελέσματα φαίνεται να διαφέρουν.

Άλλοι είπαν ότι βλέπουν τον αριθμό [528], ενώ άλλοι είναι σίγουροι πως αναγράφεται το νούμερο [45283]. Ταυτόχρονα, οι πιο «παρατηρητικοί» ορκίζονται ότι η σωστή απάντηση είναι ο αριθμός [3452839].

Εσείς, τι βλέπετε;

DO you see a number?

If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF

— Benonwine (@benonwine) February 16, 2022