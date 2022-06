Από τις απαντήσεις που θα δώσουν στα αιτήματα της Τουρκίας εξαρτάται η πρόοδος στις υποψηφιότητες της Φινλανδίας και της Σουηδίας για την ένταξη τους στο ΝΑΤΟ.

Αυτό δήλωσε σήμερα στην El Pais ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν όψει της συνόδου κορυφής της Βορειοατλανικής Συμμαχίας στη Μαδρίτη στις 29-30 Ιουνίου.

Η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι τον περασμένο μήνα υπέβαλαν αίτηση για την ένταξη τους στη Συμμαχία λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με αντιρρήσεις της Άγκυρας, η οποία κατηγορεί τις δύο σκανδιναβικές χώρες ότι υποστηρίζουν και φιλοξενούν Κούρδους μαχητές και άλλες ομάδες που η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκράτες.

Ενώ η Σουηδία και η Φινλανδία δήλωσαν ότι οι συνομιλίες με την Τουρκία θα συνεχίσουν για να επιλύσουν τις διαφορές, ο Ερντογάν είπε σήμερα ότι η Άγκυρα δεν έλαβε προτάσεις για τα αιτήματά της, που περιλαμβάνουν τη διακοπή της υποστήριξης για ομάδες που η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες, την έκδοση υπόπτων που αναζητούνται από την Τουρκία και την άρση του εμπάργκο όπλων στην Άγκυρα, που έχουν επιβάλει Στοκχόλμη και Ελσίνκι.

«Εξαρτάται από το τι κάνουν η Σουηδία και η Φινλανδία», είπε ο Καλίν στην El Pais. «Όταν δούμε πρόοδο στα αιτήματά μας, τότε η διαδικασία θα προχωρήσει. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια τουριστική, μια ούτε και οικονομική συμμαχία· είναι συμμαχία ασφάλειας, που σημαίνει ότι πρέπει να παρέχει ασφάλεια σε όλα τα μέλη του εξίσου και δίκαια», σημείωσε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα ότι θα συγκαλέσει ανώτερους αξιωματούχους από τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Τουρκία στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν το θέμα.

Η ένταξη χωρών στο ΝΑΤΟ απαιτεί την ομόφωνη συμφωνία από τα 30 κράτη μέλη του. Η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ για περισσότερα από 70 χρόνια, έχει πει ότι δεν θα αλλάξει τη θέση της εάν οι σκανδιναβικές χώρες δεν κάνουν «συγκεκριμένα βήματα» σχετικά με τις ανησυχίες της.

Σε μια προσπάθεια να προβλέψει όσα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, εάν η Άγκυρα δεν δώσει το τελικό ΟΚ για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας, ο αμερικανός ερευνητής του Foreign Policy υποστηρίζει πως σε μια τέτοια περίπτωση:

-Sweden-Finland are treated as de-facto members, wit US overseeing efforts to do ally deployments in both countries, in spite of impasse

-Exercises with Sweden-Finland

– Ignore Ankara on a bilateral level, betting that a “playing hard to get” approach will increase pressure on Tr

— Aaron Stein (@aaronstein1) June 1, 2022