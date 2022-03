Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη οφείλεται σε ρωσικό βομβαρδισμό σε θέση του ουκρανικού στρατού.

Οι Ρώσοι φαίνεται να «χτύπησαν» μία από τις αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Η φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη φώτισε τον ουρανό του Κιέβου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

❗️Russian army destroyed the last biggest fuel stock of Ukrainian army near Kiev.#UkraineWar pic.twitter.com/JkIMjekyBu

— Dmitry Skorobutov (@dskorobutov) March 24, 2022