Η Ρωσία από την πρώτη ημέρα εισβολής στην Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας των πολιτών της που θεωρούν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δίκαιος και άρα δεν είναι δικός τους. Αντιπολεμικές διαδηλώσεις ξέσπασαν από την πρώτη στιγμή σε πολλές πόλεις της χώρας και συνεχίζονται παρά το μεγάλο κύμα καταστολής που έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 17.000 συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες στις πρώτες μέρες του πολέμου ήταν και η 76χρονη καλλιτέχνης Έλενα Οσίποβα, που είχε ζήσει την πολιορκία του Λένινγκραντ. Η ίδια είχε κατέβει να διαδηλώσει ενάντια στον πόλεμο με αυτοσχέδια πλακάτ στην Αγία Πετρούπολη και η σύλληψή της είχε γίνει θέμα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Στιβ Ρόζενμπεργκ δημοσιογράφος του BBC συνάντησε την Έλενα Οσίποβα στο μικροσκοπικό διαμέρισμά της στην Αγία Πετρούπολη, γεμάτο με πίνακες ζωγραφικής και αντιπολεμικές αφίσες που η ίδια έφτιαξε.

Σε μία από αυτές έχει γράψει: «Ο Πούτιν είναι πόλεμος. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε για τον Πούτιν». Ένα άλλο απεικονίζει τον πρόεδρο της Ρωσίας ως διάβολο, με τα κέρατα του Σατανά.

«Η Έλενα μου λέει ότι μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, σοκαρίστηκε τόσο πολύ, που δεν έφαγε για τρεις μέρες. Στη συνέχεια, γεμάτη οργή, βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί. Ένα μικρό πλήθος την χειροκρότησε: φώναζαν «Όχι στόν πόλεμο!»».

Τότε δύο αστυνομικοί έπιασαν τη συνταξιούχο από τα χέρια και την οδήγησαν μακριά.

In #StPetersburg, #Russia, the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest: pic.twitter.com/QFhPrWKcCo

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 2, 2022