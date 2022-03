Η ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα κάλεσε τον πληθυσμό της χώρας της να καταγγείλει την επίθεση του ρωσικού στρατού κατά της Ουκρανίας.

«Οι καιροί είναι πολύ σκοτεινοί και πολύ δύσκολοι και κάθε άνθρωπος που έχει πολιτική άποψη και θέλει να κάνει γνωστή αυτήν την άποψη, πρέπει να κάνει την φωνή του να ακουστεί.

Είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο ABC η ρωσίδα δημοσιογράφος που έγινε γνωστή όταν εισέβαλε σε δελτίο ειδήσεων του Pervy Kanal της κρατικής τηλεόρασης της Ρωσίας κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και κατά της προπαγάνδας του Κρεμλίνου.

«Ο ρωσικός λαός είναι στην πραγματικότητα κατά του πολέμου, είναι ο πόλεμος του Πούτιν, όχι ο πόλεμος του ρωσικού λαού», είπε.

Στο ABC εξήγησε ότι με την ενέργειά της την περασμένη Δευτέρα θέλησε να κάνει κάτι «με περισσότερη απήχηση, που να προσελκύσει περισσότερη προσοχή» από τις διαδηλώσεις που καταστέλλονται από την ρωσική αστυνομία.», δήλωσε.

«Μπορούσα να δω ότι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Ουκρανία και αυτά που έδειχναν τα προγράμματα στο κανάλι μου ήταν πολύ διαφορετικά. «Ηθελα να δείξω στον κόσμο ότι οι Ρώσοι είναι κατά του πολέμου, να εκθέσω στο φως την προπαγάνδα γι’ αυτό που είναι και, ίσως, να παρακινήσω τους ανθρώπους να καταγγείλουν τον πόλεμο».

«Ηλπιζα ότι η πράξη μου, κατά μία έννοια, θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν γνώμη».

Russian state TV interrupted by «No War» protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

— www.paulmcerlane.net (@paulmcerlane) March 14, 2022