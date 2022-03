Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα που διέκοψε τη Δευτέρα ένα δελτίο ειδήσεων της ρωσικής τηλεόρασης για να διαμαρτυρηθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία αρνήθηκε την πρόταση που της έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να της χορηγηθεί άσυλο στη Γαλλία διότι «δεν θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα της».

«Θα παραμείνουμε στη Ρωσία», δήλωσε ο Οβσιανίκοβα αναφερόμενη στην ίδια και τα παιδιά της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Η δημοσιογράφος έχει έναν 17χρονο γιο και μία 11χρονη κόρη. «Είμαι πατριώτισσα και ο γιος μου ακόμη μεγαλύτερος πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε πουθενά», τόνισε.

Ο Μακρόν δήλωσε την Τρίτη έτοιμος να προσφέρει «προξενική προστασία» στην Οβσιανίκοβα, είτε στη γαλλική πρεσβεία, είτε προσφέροντάς της άσυλο στη Γαλλία.

«Η ζωή μου άλλαξε για πάντα, σιγά σιγά το συνειδητοποιώ. Δεν μπορώ να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή», σχολίασε η 43χρονη δημοσιογράφος στο Spiegel.

Η Οβσιανίκοβα εμφανίσθηκε τη Δευτέρα το βράδυ κατά την διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal (1ο Κανάλι) πίσω από την τηλεπαρουσιάστρια, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα».

Russian state TV interrupted by "No War" protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

— www.paulmcerlane.net (@paulmcerlane) March 14, 2022