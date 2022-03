Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και χθες στη Ρωσία, όπου τουλάχιστον 724 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Ανάμεσά τους διαδήλωσε και μία επιζήσασα της πολιορκίας του Λένινγκραντ.

Η Yelena Osipova παρά την προχωρημένη ηλικία της βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές στην Αγία Πετρούπολη για να καταδικάσει την εισβολή της χώρας της στην Ουκρανία και όπως ήταν αναμενόμενο καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.

In #StPetersburg , #Russia , the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest : pic.twitter.com/QFhPrWKcCo

Ωστόσο αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τους αστυνομικούς, οι οποίοι τη συνέλαβαν.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 7.586 άνθρωποι αφότου άρχισαν οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, κατά τον ιστότοπο OVD-Info.

Russian police detain anti-war protesters in St. Petersburg on the seventh day of Russia’s invasion of Ukraine

Independent monitoring group OVD-Info says over 7,000 people in total in Russia have been detained at protests over the invasion of Ukraine pic.twitter.com/3Gc0dHB9Yo

— War videos. (@xalimne) March 3, 2022