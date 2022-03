Μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν σήμερα για έναν νέο γύρο συνομιλιών. Το σημείο που επιλέχθηκε έχει βαρύ ιστορικό φορτίο. Συγκεκριμένα οι συνομιλίες σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι θα γίνουν στο Belovezhskaya Pushcha, το δάσος στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Το κτίριο όπου θα γίνουν οι συνομιλίες, στη δυτική Λευκορωσία, έχει ονομαστεί το «Σπίτι του Κυνηγού» και βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Belovezhskaya Pushcha.

Σε αυτό το κτίριο υπογράφηκε η διάλυση της ΕΣΣΔ από της ηγεσίες της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας το 1991.

Belovezhskaya Pushcha is a primeval forest that straddles the border between Belarus and Poland. It was the imperial hunting ground of the Romanovs, known for European bison

In 1991, the Belovezh Accords were signed there by Russia, Ukraine, and Belarus that dissolved the USSR https://t.co/nVjgRJrIKB

