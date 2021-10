Η διάσημη ηθοποιός Αλίσα Μιλάνο συνελήφθη έξω από τον Λευκό Οίκο για ανυπακοή κατά των αρχών.

Η σύλληψή της έγινε το πρωί της Τρίτης ενώ συμμετείχε σε διαμαρτυρία για ίσα δικαιώματα στην ψήφο.

I was just arrested for demanding the Biden Administration and the Senate to use their mandate to protect voting rights. Stand with me and @peoplefor and tell the Senate and White House that voting rights shouldn’t depend on where you live. #DontMuteOurVote

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 19, 2021