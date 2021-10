Το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ,με τη σύζυγό του, Τζιλ, βγήκαν να γευματίσουν σε ένα εστιατόριο, όμως δεν γνώριζαν πως ο φωτογραφικός φακός θα είναι εκεί και θα τους απαθανατίσει σε μια στιγμή που δεν θα φορούν μάσκα για την προστασία από τον κοροναϊό.

Το ζεύγος επισκέφτηκε ένα γνωστό ιταλικό εστιατόριο στην Ουάσιγκτον, με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια να ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων, καθώς κανείς από τους δύο δεν φορούσε τη μάσκα του.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC και το εκτελεστικό διάταγμα του Δημάρχου, Muriel Bowser, όλα τα άτομα άνω των 2 ετών πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει το εστιατόριο στον ιστότοπό του.

President Biden leaving the restaurant after date night with the First Lady (who ducked out moments before as he looked to triage some selfie requests). pic.twitter.com/q2AMku5AHL

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) October 17, 2021