Ήσσονος σημασίας χαρακτηρίζει τον σεισμό 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης, ανοικτά της Καρπάθου ο σεισμολόγος και καθηγητής γεωφυσικής στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

Μιλώντας στο in.gr, ο κ. Παπαζάχος επισημαίνει πως η σεισμική δόνηση δεν εμπνέει καμιά απολύτως ανησυχία, καθώς προέρχεται από εξαιρετικά περιορισμένης σεισμικότητας περιοχή, η οποία μάλιστα απέχει αρκετά από τον ελληνικό χώρο και εντοπίζεται γεωγραφικά στη Λεκάνη του Ηροδότου.

Πρόκειται για την υποθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κύπρου και βόρεια της Αιγύπτου. Εξ ου και ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές εκτός ελληνική επικράτειας, όπως το Κάιρο και άλλες πόλεις της Αιγύπτου, καθώς και σε Κύπρο και Λίβανο.

