Αισθητός σε μεγάλη ακτίνα έγινε ο σεισμός των 6,1 βαθμών της κλίμακας που σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης, στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Ρόδο, Κρήτη, Σαντορίνη, αλλά και εκτός ελληνική επικράτειας, στο Κάιρο και σε άλλες πόλεις της Αιγύπτου, στα τουρκικά παράλια, καθώς και σε Κύπρο και Λίβανο.

Η Αλεξάνδρεια στα παράλια της Μεσογείου και το Ασιούτ στην Άνω Αίγυπτο είναι μεταξύ των πόλεων, κάτοικοι των οποίων αναφέρουν πως σπίτια και κτίρια ταρακουνήθηκαν από τον σεισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν υλικές ζημιές και τραυματισμοί.

