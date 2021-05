Την ώρα που η πανδημία του νέου κοροναϊού καταστρέφει τα φτωχά έθνη, η κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιρειών που παρασκευάζουν εμβόλια δημιούργησε εννέα νέους δισεκατομμυριούχους! Αυτό υποστηρίζει μελέτη, που δημοσίευσε το Common Dreams, ένα μη κερδοσκοπικό ειδησεογραφικό κέντρο στις ΗΠΑ.

Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, αναφέρεται στη μελέτη, είναι το ανθρώπινο πρόσωπο των τεράστιων κερδών που αποκομίζουν πολλές φαρμακευτικές εταιρείες από το μονοπώλιο που κατέχουν με αυτά τα εμβόλια.

Μια νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δείχνει ότι ο εξαιρετικά κερδοφόρος μονοπωλιακός έλεγχος των φαρμακευτικών εταιρειών στα εμβόλια κοροναϊού έχει δημιουργήσει 9 νέους δισεκατομμυριούχους από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, η οποία συνεχίζει να καταστρέφει τις αναπτυσσόμενες χώρες, που αφέθηκαν σε μεγάλο βαθμό χωρίς πρόσβαση στις σωτήριες δόσεις εμβολίου.

Σύμφωνα με το The People’s Vaccine Alliance – έναν παγκόσμιο συνασπισμό οργανώσεων δημόσιας υγείας και ανθρωπιστικών οργανώσεων – οι 9 νέοι δισεκατομμυριούχοι έχουν, συνολικά, καθαρή αξία 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «αρκετά για να εμβολιάσουν πλήρως όλους τους ανθρώπους σε χώρες χαμηλού εισοδήματος 1,3 φορές»!

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna, Stéphane Bancel, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech, Ugur Sahin, έχουν συγκεντρώσει τις μεγαλύτερες περιουσίες των νεοσύστατων δισεκατομμυριούχων, με πλούτο 4,3 δισ. δολαρίων και 4 δισ. δολαρίων αντίστοιχα. Άλλοι στη λίστα περιλαμβάνουν τον εκ των ιδρυτών της Moderna, Timothy Springer, (2,2 δισ. δολάρια), την πρόεδρο της Moderna, Noubar Afeyan (1,9 δισ. δολάρια) και τον συνιδρυτή τής CanSino Biologics, Zhu Tao (1,3 δισ. δολάρια).

«Τα εξαιρετικά αποτελεσματικά εμβόλια που διαθέτουμε, τα έχουμε χάρη σε τεράστια ποσά χρημάτων των φορολογουμένων, οπότε δεν μπορεί να είναι δίκαιο ότι μεμονωμένοι ιδιώτες εξαργυρώνουν, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν το δεύτερο και το τρίτο κύμα της πανδημίας εντελώς απροστάτευτοι», δήλωσε η Heidi Chow, επικεφαλής στρατηγικής και εκστρατειών στην ομάδα υποστήριξης, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Global Justice Now.

Skyrocketing pharmaceutical profits have created NINE new billionaires worth a combined $19.3 billion.

Their total wealth could vaccinate *everyone* in the world’s poorest countries.@hidschow spoke to Newsday on @bbcworldservice pic.twitter.com/clHMkn9PLC

— Global Justice Now (@GlobalJusticeUK) May 20, 2021