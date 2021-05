Εκτός της «πράσινης λίστας» της Βρετανίας βρίσκεται η Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόκειται για τη λίστα των χωρών από τις οι βρετανοί πολίτες δεν θα χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα κατά τη επιστροφή τους από αυτές.

Στην… πολυπόθητη λίστα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανία, βρίσκεται η Πορτογαλία και το Ισραήλ, χώρες που διεκδικούν κάθε καλοκαίρι μεγάλο μέρος από την τουριστική πίτα των Βρετανών.

Ωστόσο, τα νέα για την Ελλάδα, η οποία δέχεται χιλιάδες βρετανούς τουρίστες κάθε χρόνο, δεν ήταν καλά. Μαζί με τη χώρα μας, εκτός της λίστας έμεινε η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες έμειναν στο «πορτοκαλί».

Grant Shapps explains the travel traffic light system, in place from May 17.

Turkey, Maldives and Nepal are on the Red List.

12 countries including Portugal, Gibraltar and Isreal are on the Green List.

France, Spain, Greece are on the Amber list.https://t.co/Id8wA6WOSg pic.twitter.com/SANNAKgnIy

— Sky News (@SkyNews) May 7, 2021