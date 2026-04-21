Θριαμβευτική επανεκλογή της διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Με πολύ υψηλά ποσοστά που ξεπέρασαν το 95,2% και με συμμετοχή 94,1% επανεκλέχθηκαν για δεύτερη τριετή θητεία ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Χειρουργικής Νίκος Αρκαδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Καθηγητής Καρδιολογίας Κώστας Τσιούφης. Το ηγετικό δίδυμο της Ιατρικής Σχολής ψηφίστηκε από τους 600 Καθηγητές και Καθηγήτριες της αρχαιότερης (από το 1837) και μεγαλύτερης Ιατρικής Σχολής όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της με τρία προπτυχιακά και 80 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, χιλιάδες φοιτητές και πρωτοφανή διεθνή αναγνώριση.

Είναι μία δημόσια Ιατρική Σχολή αριστείας που προσελκύει κάθε χρόνο τους κορυφαίους αποφοίτους των Ελληνικών σχολείων (μέση βάση εισαγωγής της τελευταίας πενταετία 19200 μόρια), ενώ με το διεθνές αγγλόφωνο πρόγραμμα που προσφέρει εδώ και τέσσερα χρόνια έχει προσελκύσει 160 αλλοδαπούς φοιτητές από 30 χώρες του πλανήτη! Πρόσφατα η Ιατρική Σχολή έγινε το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα που με υπερηφάνεια άνοιξε ελληνόφωνο παράρτημα εκτός των συνόρων και συγκεκριμένα στην καρδιά του Κυπριακού Ελληνισμού στην Λευκωσία όπου ήδη φοιτούν οι πρώτοι 40 φοιτητές. Χάρη στους άριστους φοιτητές, τους παγκόσμιας εμβέλειας Καθηγητές και το τεράστιο ερευνητικό της έργο η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στις διεθνείς κατατάξεις από οποιαδήποτε άλλη Ιατρική Σχολή της Ελλάδας και της Κύπρου και συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 100 καλύτερων στον κόσμο (US News Best Global Universities 2026).

Χαρακτηριστικό του παγκόσμιου κύρους της Ιατρικής Σχολής είναι ότι κατάφερε τα τελευταία χρόνια προκηρύσσοντας θέσεις Καθηγητών να επαναπατρίσει περισσότερους από 30 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε ένα άνευ προηγουμένου για Δημόσιο οργανισμό “brain gain”!

Εξίσου σημαντικό είναι και το μεγάλο κλινικό έργο που παρέχει η Ιατρική Σχολή με συνολικά 92 Πανεπιστημιακές Κλινικές κι Εργαστήρια που απλώνονται σε 16 Νοσοκομεία της Αθήνας, παρέχοντας κορυφαίες υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Η προσφορά των Κλινικών κι Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολή επεκτείνεται από την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου περίθαλψη ασθενών, έως την έρευνα και την εκπαίδευση φοιτητών όλων των επαγγελμάτων υγείας. Επίσης, οι Πανεπιστημιακές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής είναι σταθερά οι πρώτες επιλογές των νέων ιατρών της χώρας μας για εξειδίκευση σε όλες σχεδόν τις Ιατρικές ειδικότητες.

Σε δηλώσεις τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη που θα έχουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν για μία ακόμη θητεία από τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις την ιστορικότερη Ιατρική Σχολή του Ελληνισμού και ότι δεσμεύονται να διασφαλίσουν τη λειτουργία της Σχολής ως ενός φάρου αριστείας για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την υγεία στη χώρα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Ο Καθηγητής Νικόλαος Φ. Αρκαδόπουλος, έλαβε πτυχίο Ιατρικής και Διδακτορικό αμφότερα με Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στο Cedars Sinai Medical Center, UCLA School of Medicine. Μετά από μακρά σταδιοδρομία σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, εκλέχθηκε ομόφωνα Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Δ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής στο «Αττικό» Νοσοκομείο (2018-σήμερα). Εξειδικεύεται στην ογκολογική χειρουργική όπου έχει καθιερώσει καινοτόμες χειρουργικές μεθόδους ενώ είναι γνωστός για το μεγάλο ερευνητικό του έργο το οποίο αποτυπώνεται σε 250 διεθνείς δημοσιεύσεις, 400 ανακοινώσεις σε συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία, κλπ. Για αυτό το έργο έχει τιμηθεί με 40 εθνικά και διεθνή βραβεία. Έχει δώσει περισσότερες από 350 διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή fora. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθήσεις Μαστού». Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών εταιρειών, ενώ έχει καταλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις όπως: Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2021-2023) και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (2021-2023), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (2023-σήμερα), Πρόεδρος του American College of Surgeons Greek Chapter (2023-σήμερα), Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (2023-σήμερα), Αντιπρόεδρος ΔΣ Ογκολογικού Νοσκομείου Παίδων «Ελπίδα» (2025-σήμερα), Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικότητας Χειρουργικής (2023-σήμερα), κλπ. Σύζυγός του είναι η Καθηγήτρια Δερματολογίας -Αφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλέκτρα Νικολαΐδου με την οποία έχουν δύο κόρες.

Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Ο Κωνσταντίνος Τσιούφης είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Γ.Ν Αθηνών.

Τα ιδιαίτερα γνωστικά του αντικείμενα αφορούν τη επεμβατική καρδιολογία, την εμφύτευση συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού, την υπέρταση, τη καρδιονεφρολογία και τη καρδιονευρολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στο Veterans Affairs Medical Centre, Georgetown University Washington DC, USA.

Εχει περισσότερες από 1.220 δημοσιευμένες εργασίες σε peer-reviewed Journals, με H-index> 70, και περισσότερες από 24.000 αναφορές ( citations.)Η ερευνητική του δραστηριότητα στη νευροτροποποίηση με εστίαση στη απονεύρωση του νεφρού (RENAL DENERVATION) έχει τύχει της παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης. Είναι επανειλημμένα μέλος της συγγραφικής ομάδας των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη υπέρταση και τη προληπτική καρδιολογία.

Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2016-18) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης ( European Society of Hypertension 2017-19) . Στη τρέχουσα περίοδο διατελεί ως Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Πρόεδρος της Εφορείας των 2 Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αρεταίειο και Αιγινήτειο και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α