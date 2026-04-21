Θριαμβευτική επανεκλογή της διοίκησης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 18:04

Χαρακτηριστικό του παγκόσμιου κύρους της Ιατρικής Σχολής είναι ότι κατάφερε τα τελευταία χρόνια προκηρύσσοντας θέσεις Καθηγητών να επαναπατρίσει περισσότερους από 30 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε ένα άνευ προηγουμένου για Δημόσιο οργανισμό "brain gain"!

Με πολύ υψηλά ποσοστά που ξεπέρασαν το 95,2% και με συμμετοχή 94,1% επανεκλέχθηκαν για δεύτερη τριετή θητεία ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Χειρουργικής Νίκος Αρκαδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Καθηγητής Καρδιολογίας Κώστας Τσιούφης. Το ηγετικό δίδυμο της Ιατρικής Σχολής ψηφίστηκε από τους 600 Καθηγητές και Καθηγήτριες της αρχαιότερης (από το 1837) και μεγαλύτερης Ιατρικής Σχολής όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της με τρία προπτυχιακά και 80 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, χιλιάδες φοιτητές και πρωτοφανή διεθνή αναγνώριση.

Είναι μία δημόσια Ιατρική Σχολή αριστείας που προσελκύει κάθε χρόνο τους κορυφαίους αποφοίτους των Ελληνικών σχολείων (μέση βάση εισαγωγής της τελευταίας πενταετία 19200 μόρια), ενώ με το διεθνές αγγλόφωνο πρόγραμμα που προσφέρει εδώ και τέσσερα χρόνια έχει προσελκύσει 160 αλλοδαπούς φοιτητές  από 30 χώρες του πλανήτη! Πρόσφατα η Ιατρική Σχολή έγινε το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα που με υπερηφάνεια άνοιξε ελληνόφωνο παράρτημα εκτός των συνόρων και συγκεκριμένα στην καρδιά του Κυπριακού Ελληνισμού στην Λευκωσία όπου ήδη φοιτούν οι πρώτοι 40 φοιτητές. Χάρη στους άριστους φοιτητές, τους παγκόσμιας εμβέλειας Καθηγητές και το τεράστιο ερευνητικό της έργο η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση στις διεθνείς κατατάξεις από οποιαδήποτε άλλη Ιατρική Σχολή της Ελλάδας και της Κύπρου και συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 100 καλύτερων στον κόσμο (US News Best Global Universities 2026).

Χαρακτηριστικό του παγκόσμιου κύρους της Ιατρικής Σχολής είναι ότι κατάφερε τα τελευταία χρόνια προκηρύσσοντας θέσεις Καθηγητών να επαναπατρίσει περισσότερους από 30 διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε ένα άνευ προηγουμένου για Δημόσιο οργανισμό brain gain"!

Εξίσου σημαντικό είναι και το μεγάλο κλινικό έργο που παρέχει η Ιατρική Σχολή με συνολικά 92 Πανεπιστημιακές Κλινικές κι Εργαστήρια που απλώνονται σε 16 Νοσοκομεία της Αθήνας, παρέχοντας κορυφαίες υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Η προσφορά των Κλινικών κι Εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολή επεκτείνεται από  την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου περίθαλψη ασθενών, έως την έρευνα και την εκπαίδευση φοιτητών όλων των επαγγελμάτων υγείας. Επίσης, οι Πανεπιστημιακές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής είναι σταθερά οι πρώτες επιλογές των νέων ιατρών της χώρας μας για εξειδίκευση σε όλες σχεδόν τις Ιατρικές ειδικότητες.

Σε δηλώσεις τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη που θα έχουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν για μία ακόμη θητεία από τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις την ιστορικότερη Ιατρική Σχολή του Ελληνισμού και ότι δεσμεύονται να διασφαλίσουν τη λειτουργία της Σχολής ως ενός φάρου αριστείας για την εκπαίδευση, την επιστήμη και την υγεία στη χώρα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Ο Καθηγητής Νικόλαος Φ. Αρκαδόπουλος, έλαβε πτυχίο Ιατρικής και Διδακτορικό αμφότερα με Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ στο Cedars Sinai Medical Center, UCLA School of Medicine. Μετά από μακρά σταδιοδρομία σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, εκλέχθηκε ομόφωνα Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  και Διευθυντής  της Δ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής στο «Αττικό» Νοσοκομείο (2018-σήμερα). Εξειδικεύεται στην ογκολογική χειρουργική όπου έχει καθιερώσει καινοτόμες χειρουργικές μεθόδους ενώ είναι γνωστός για το μεγάλο ερευνητικό του έργο το οποίο αποτυπώνεται σε 250 διεθνείς δημοσιεύσεις, 400 ανακοινώσεις σε συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία, κλπ. Για αυτό το έργο έχει τιμηθεί με 40 εθνικά και διεθνή βραβεία. Έχει δώσει περισσότερες από 350 διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή fora. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθήσεις Μαστού». Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών εταιρειών, ενώ έχει καταλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις όπως:  Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2021-2023) και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» (2021-2023), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (2023-σήμερα), Πρόεδρος του American College of Surgeons Greek Chapter (2023-σήμερα), Αντιπρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (2023-σήμερα), Αντιπρόεδρος ΔΣ Ογκολογικού Νοσκομείου Παίδων «Ελπίδα» (2025-σήμερα), Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής Ειδικότητας Χειρουργικής (2023-σήμερα), κλπ. Σύζυγός του είναι η Καθηγήτρια Δερματολογίας -Αφροδισιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλέκτρα Νικολαΐδου με την οποία έχουν δύο κόρες.

Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Ο Κωνσταντίνος Τσιούφης είναι Καθηγητής Καρδιολογίας και Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Γ.Ν Αθηνών.

Τα ιδιαίτερα γνωστικά του αντικείμενα αφορούν τη επεμβατική καρδιολογία, την εμφύτευση συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού, την υπέρταση, τη καρδιονεφρολογία και τη καρδιονευρολογία.  Μετεκπαιδεύτηκε  στο  Veterans Affairs Medical Centre, Georgetown University Washington DC, USA.

Εχει περισσότερες από 1.220 δημοσιευμένες εργασίες σε peer-reviewed Journals, με H-index> 70,   και περισσότερες από 24.000 αναφορές ( citations.)Η ερευνητική του δραστηριότητα στη νευροτροποποίηση  με εστίαση στη απονεύρωση του νεφρού  (RENAL DENERVATION) έχει τύχει της παγκόσμιας αναγνώρισης και εκτίμησης.  Είναι επανειλημμένα μέλος της συγγραφικής ομάδας των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη υπέρταση και τη προληπτική καρδιολογία.

Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας  (2016-18) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης ( European Society of Hypertension 2017-19) . Στη τρέχουσα περίοδο διατελεί ως  Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής  του ΕΚΠΑ – Πρόεδρος της Εφορείας των 2 Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αρεταίειο και Αιγινήτειο και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

Stream newspaper
Ελλάδα 21.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Σύνταξη
Μπάνγκ Σι-Χιουκ 21.04.26

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα έρευνα 21.04.26

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ελλάδα 21.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Σύνταξη
«Κρας τεστ» 21.04.26

Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση 21.04.26

Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
Μπάσκετ 21.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ελλάδα 21.04.26

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Σύνταξη
Μπάσκετ 21.04.26

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Ουγγρική πρωτιά 21.04.26

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνταξη
Super League 21.04.26

Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κλαπ κλαπ κλαπ 21.04.26

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελλάδα 21.04.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Σύνταξη
40 χρόνια μετά 21.04.26

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Σύνταξη
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

