Ο Καθηγητής του Harvard Albert Hofman επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αναγορεύτηκε ο Albert Hofman, Kαθηγητής Δημόσιας Υγείας και Κλινικής Επιδημιολογίας, Διευθυντή του Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard.

Η τιμητική αυτή εκδήλωση ήρθε να υπογραμμίσει την αναβαθμισμένη συνεργασία ανάμεσα στο μεγαλύτερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας και ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

Στην τελετή προσφώνηση απηύθυνε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Την παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου έκανε η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου.

Την ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος και του Διδακτορικού Διπλώματος έκανε ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος.

Την περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής έκανε η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου.

Ακολούθησε ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή Albert Hofman με τίτλο: “The use of Hippocratic epidemiology”

Γεράσιμος Σιάσος: Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης στη χώρα μας σε τριάντα φοιτητές με τη συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητών του κορυφαίου ακαδημαϊκού Ιδρύματος του κόσμου, του Harvard School of Public Health

Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε ανάμεσα στα άλλα για τον τιμώμενο καθηγητή Albert Hofman ότι «η ακαδημαϊκή του πορεία διαπνέεται από μία συνεχή προσπάθεια γεφύρωσης των επιστημονικών πεδίων και τη δημιουργία νέων συνεργασιών. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις στενές σχέσεις που διατηρεί το Τμήμα Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Harvard με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η Ιατρική Σχολή μας έχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας με το Harvard από την εποχή της διευθύνσεως του αείμνηστου πρωτοπόρου Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου. Το πρόσφατο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο πανεπιστημίων επισημοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη μακροχρόνια συνεργασία των αντίστοιχων Τμημάτων Επιδημιολογίας και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα «Intense course on Clinical Epidemiology: from theory to application», το οποίο θα προσφέρει στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη γνώση της κλινικής επιδημιολογίας και των μεθόδων έρευνας συγκριτικής αποτελεσματικότητας. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης, με την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή Hofman και της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Παγώνας Λάγιου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης στη χώρα μας σε τριάντα φοιτητές με τη συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητών του κορυφαίου ακαδημαϊκού Ιδρύματος του κόσμου, του Harvard School of Public Health».