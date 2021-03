Ο Χιου Γκραντ δεν διστάζει να πάρει θέση για πολιτικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα αναδημοσίευσε ανάρτηση που κάνει λόγο για συμβάσεις που ανατέθηκαν σε εταιρείες και ιδιώτες με συνδέσμους με το Συντηρητικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Χιου Γκραντ έγραψε στην ανάρτησή του:

«Πάντα συγκινητικό να βλέπω αυτή η κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται μια πανδημία για να πλουτίσει τους φίλους και τους χορηγούς της».

Always heartwarming to watch this government exploit a pandemic to enrich their friends and donors. https://t.co/Uvxg5XavWI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 23, 2021