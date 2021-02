Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε για πρώτη φορά την άποψή της για το νέο ντοκιμαντέρ των Times της Νέας Υόρκης και του FX «Framing Britney Spears», γράφοντας στο Twitter:

«Θυμηθείτε», συνέχισε, «ό,τι και αν νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, δεν είναι τίποτα σε σχέση με τον πραγματικό άνθρωπο που ζει πίσω από τον φακό».

Επιπλέον, ανάρτησε βίντεο από συναυλία της του 2018, στο οποίο ερμηνεύει το εμβληματικό κομμάτι της «Toxic».

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021