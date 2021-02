Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ των New York Times σχετικά με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς κυκλοφόρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στην άνοδο της ποπ σταρ και τον τρόπο που τα μέσα την μεταχειρίστηκαν μέσα στα χρόνια.

Το χρονικό της εξέλιξής της από ταλαντούχο παιδί μιας μικρής πόλης στη Λουιζιάνα σε διεθνή ποπ σταρ και μετέπειτα σε θύμα των αδηφάγων ταμπλόιντ δεν είναι ωστόσο το μοναδικό θέμα με το οποίο καταπιάνεται το ντοκιμαντέρ.

Το «Framing Britney Spears» εξερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τέθηκε σε εφαρμογή το καθεστώς της επιτροπείας στο οποίο η τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον για περισσότερο από μια δεκαετία και σύμφωνα με το οποίο ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς έχει τον έλεγχο της ίδιας και της περιουσίας της.

Πολλές διασημότητες παρακολούθησαν τις προηγούμενες μέρες το ντοκιμαντέρ και τώρα εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση καθώς και την υποστήριξή τους προς την Σπίαρς και το κίνημα #FreeBritney.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Hayley Williams έγραψε στο Twitter: «Πραγματικό μαρτύριο όσα έζησε λόγω των μίντια, της κοινωνίας και του φρικτού μισογυνισμού. Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας δεν θα είχε ξεκινήσει χωρίς το φρικτό τίμημα που πλήρωσε εκείνη».

Στην εμφάνισή της πριν το Super Bowl η Μάιλι Σάιρους φώναξε «Αγαπάμε την Μπρίτνεϊ» στη μέση του κομματιού Party in the U.S.A. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επίσης έγραψε #FreeBritney στον λογαριασμό της στο Twitter ενώ πολλοί ακόμη διάσημοι προχώρησαν σε δημόσιες δηλώσεις συμπαράστασης.

