Οι αρχές της Κίνας ανέπτυξαν εσπευσμένα σωστικά συνεργεία σε υπό διάνοιξη ορυχείο χρυσού στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου έχουν παγιδευτεί 22 εργαζόμενοι εξαιτίας έκρηξης, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, η έκρηξη έγινε στις 02:00 την Κυριακή στoν δήμο Χιτσένγκ, στην επαρχία Σαντόνγκ.

Live: Rescue efforts underway after an explosion ripped through a gold mine in E #China‘s Shandong Province https://t.co/VifRUvGKIH

— CGTN (@CGTNOfficial) January 12, 2021