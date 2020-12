Η θητεία του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ Τζιμ Κάρεϊ ως Τζο Μπάιντεν στο «Saturday Night Live» έληξε.

«Αν και η θητεία μου ήταν μόνο για 6 εβδομάδες, είμαι ενθουσιασμένος που εκλέχθηκα ως πρόεδρος του SNL σας… το υπέρτατο καθήκον στην κωμωδία».

Though my term was only meant to be 6 weeks,I was thrilled to be elected as your SNL President…comedy’s highest call of duty. I would love to go forward knowing that Biden was the victor because I nailed that shit. But I am just one in a long line of proud, fighting SNL Bidens!

— Jim Carrey (@JimCarrey) December 19, 2020