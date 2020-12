Ο Guardian φιλοξενεί ένα αφιέρωμα-ύμνο για ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά φαγητά, το στιφάδο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ταξιδιωτική συντάκτρια, Susan Smillie: «Το καλύτερο γεύμα που είχα ποτέ στην Ελλάδα δεν το διάλεξα εγώ. Ήταν του φίλου μου, Νικ. Δοκίμασα μια μπουκιά και άφησα το δικό μου πιάτο μου για το κουνέλι στιφάδο του».

Η Susan ανακάλυψε την συνταγή σε πρόσφατο ταξίδι της με ιστιοπλοϊκό στην Ζάκυνθο: «Τα μπαχαρικά και η ισορροπία των γλυκών και ξινών γεύσεων καθιστούν το στιφάδο ένα αγαπημένο γεύμα για το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής».

