Dünya’nın Kalbi Ayasofya ‘da dünyaya geldim. Dünyanın Kalbi’ne sevgiyle gelen milyonlarca insanla tanışıp sevgi ışığına ayna olduğum bu hayata az önce veda ettim. Pati izlerimi kalbinde taşıyan herkese teşekkürler @daphi73 @ozzykbskl @mumuizm_