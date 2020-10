Ο έρωτας και οι σχέσεις στην εποχή του κοροναϊού, σίγουρα είναι από τα πράγματα που απασχόλησαν εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, καθώς η πανδημία έθεσε νέο πλαίσιο.

Ένα νέο ερωτικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Φιλώντας τον κοροναϊό (Kissing the Coronavirus), από τη συγγραφέα M.J. Edwards έχει ήδη βγει στα ψηφιακά ράφια και κατακλύζει το διαδίκτυο σαν καταιγίδα.

To my fellow horny book readers, if I got you this book, 'Kissing the Coronavirus' would you read it? 📚🤣 pic.twitter.com/Erw6DcOQJE

