Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Λιβύη, με τον στρατό του Χαλίφα Χαφτάρ, να ανακοινώνει πως εξουδετέρωσε «οπλισμένα κομβόι», τα οποία -σύμφωνα με τα λεγόμενά τους- μετέφεραν μεγάλο αριθμό μισθοφόρων GNA και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ανεπίσημης σελίδας του Εθνικού Λιβυκού Στρατού στο Twitter, η επιδρομή ήταν νότια της περιοχής Abu Gurayn, στον δρόμο που οδηγούσε στην περιοχή της Αλ Τζούφρα.

Heavy losses as a result of the Libyan Air Force #LNA strikes on armed convoys carrying large numbers of #GNA / Turkish ) mercenaries in the area south of AbuGrian heading south , destroying equipment, & killing and wounding a large number of terrorist mercenaries pic.twitter.com/rvGfRyPXqV

— M-LNA (@MLNA2020) August 13, 2020