Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελας Μέρκελ,όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και περιφερειακά θέματα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να είπε στην Άνγκελα Μέρκελ ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τις αρχές του διαλόγου, της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου.

Προς στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη γερμανική προεδρία για τη συνομιλία.

