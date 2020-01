Πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πτώμα και δεύτερου θύματος μετά τη μεγάλη έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε ένα χημικό εργοστάσιο στη βορειοανατολική Ισπανία.

Από τη χθεσινή έκρηξη στην Ταραγόνα τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ άνθρωποι, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει σήμερα.

Αν και η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, τοπικές αρχές ανέφεραν στο Twitter πως το δεύτερο θύμα δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί. «Υπάρχει δομικός κίνδυνος και πραγματοποιείται εργασία προκειμένου να σταθεροποιηθεί η περιοχή και να φθάσουμε με ασφάλεια στο θύμα».

Το γραφείο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τις καταλανικές αρχές και πως η Μαδρίτη είναι έτοιμη να «παράσχει την αναγκαία υποστήριξη λόγω αυτού του σοβαρού συμβάντος, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές».

Το εργοστάσιο διαχειρίζεται η βιομηχανία πετροχημικών Industrias Quimicas del Oxidode de Etileno (IQOX), που παράγει οξείδιο του αιθυλενίου, ένα πολύ εύφλεκτο αέριο το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή, μεταξύ άλλων, αιθυλενογλυκόλης που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε οχήματα.

Εκπρόσωπος της IQOX, η οποία ανήκει στον ισπανικό όμιλο CL Grupo Industrial SA, δήλωσε πως η εταιρία ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για την έκρηξη.

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για την απώλεια ενός από τους συναδέλφους μας και για τον πόνο εκείνων που τραυματίστηκαν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Χοσέ Λουίς Μορλάνες.

Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 και λειτουργούσε κανονικά πριν από τη χθεσινή έκρηξη μιας δεξαμενής 20 τόνων που ήταν γεμάτη οξείδιο του αιθυλενίου.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας, η οποία αρχικά είχε εκδώσει σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους, ανέφερε πως οι έλεγχοι της ποιότητας του αέρα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα δεν έδειξαν να υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter, δείχνουν τη φρίκη που έζησαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή.

#Update: Just in – A CCTV video showing you the moment of the explosion at the petroleum industrial chemical plant in the city of #Tarragona, #Catalonia in #Spain pic.twitter.com/5YaaRQsNF4

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020