Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας αγνοείται την Τρίτη ως συνέπεια της έκρηξης που σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ταραγόνα της Καταλονίας, στην Ισπανία.

Οι εφημερίδες La Vanguardia και El Pais έγραψαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν κατάρρευσε ένα κτίριο λόγω του ωστικού κύματος που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Σύμφωνα με το κανάλι TVE, άλλος ένας αγνοείται.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ είναι σε επαφή με τις καταλανικές αρχές και η Μαδρίτη είναι έτοιμη «να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη, λόγω αυτού του σοβαρού συμβάντος που προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε το γραφείο του σε μια ανακοίνωση.

H έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο οξιράνιου το απόγευμα της Τρίτης.

Tα ισπανικά μέσα αναφέρουν ακόμη ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν.

Δύο άνθρωποι έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ένας ακόμη φέρει λιγότερο σοβαρά τραύματα και τρεις έχουν τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Περίπου 20 πυροσβεστικά οχήματα, 11 ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έσπευσαν στην περιοχή.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας συμβούλευσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες για προληπτικούς λόγους. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικό νέφος στην Ταραγόνα.

Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, διακόπηκαν τα δρομολόγια των τρένων από την Ταραγόνα για το Πορτ Αβεντούρα, ενώ έκλεισαν και ορισμένοι δρόμοι.

