Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ταραγόνα της Καταλονίας, στην Ισπανία.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας έχει ειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

H El Pais επικαλείται ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Προσθέτει ότι δέκα ομάδες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τοξικό νέφος.

#Update: Just in – Reports says that people in the area of around 5KM felt the shockwave of the explosion at a industrial site in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/ZWkUf99VIm

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020