OpenAI και Anthropic προειδοποιούν για κίνδυνο βιοτρομοκρατίας λόγω ΑΙ

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Να προστατεύσει από τις βιολογικές απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) ζητούν από το Κογκρέσο κορυφαία στελέχη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους ειδικούς ασφαλείας και εντείνοντας την αυξανόμενη πίεση στους νομοθέτες για την αντιμετώπιση των κινδύνων της τεχνολογίας.

Τρεις σημαντικοί διευθύνοντες σύμβουλοι – ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και ο Ντέμης Χασάμπης του εργαστηρίου DeepMind AI της Google – είναι μεταξύ των υπογραφόντων μιας επιστολής που προτρέπει το Κογκρέσο να απαιτήσει διασφαλίσεις για τις εταιρείες παραγγέλνουν συνθετικό DNA και RNA, ένα βασικό βήμα στην ανάπτυξη ορισμένων εμβολίων και βιοτεχνολογικών καινοτομιών, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο στόχος είναι να υποχρεωθούν οι εταιρείες που πωλούν τα συνθετικά νουκλεϊκά οξέα να ελέγχουν τις παραγγελίες των πελατών για να αποκλείουν τυχόν συνδυασμούς που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι και να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες που κάνουν τις παραγγελίες είναι νόμιμοι.

Ενώ οι ανησυχίες υπάρχουν εδώ και καιρό στη βιομηχανία βιοτεχνολογίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη τις μεγεθύνει δίνοντας ενδεχομένως στους εγκληματίες τα εργαλεία για να απελευθερώσουν νέα παθογόνα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει…όπλο

«Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης βελτιώνονται ραγδαία και παράλληλα με τα απίστευτα οφέλη για την επιστήμη και την ιατρική, υπάρχει πραγματική πιθανότητα να αρθούν τα εμπόδια γνώσης που ιστορικά εμπόδιζαν τους…κακούς να αποκτήσουν βιολογικά όπλα », αναφέρει η επιστολή.

Η επιστολή έρχεται μετά την υπογραφή από τον Πρόεδρο Τραμπ την Τρίτη ενός έντονα αμφισβητούμενου εκτελεστικού διατάγματος που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην εποπτεία μοντέλων και την κυβερνοασφάλεια, μια μετατόπιση από την προηγούμενη προσέγγιση της κυβέρνησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Ο Άλτμαν συναντήθηκε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και νομοθέτες την Τετάρτη για να συζητήσουν την πρόταση της εταιρείας για αυστηρότερες απαιτήσεις για τους προγραμματιστές μοντέλων. Η OpenAI ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα που βασίζεται στο μοντέλο της που επικεντρώνεται στην επιστήμη για τη συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την πρόληψη βιολογικών κινδύνων.

Ο Άλτμαν και ο Αμοντέι συχνά διαφωνούν σχετικά με την πολιτική για την AI, με την Anthropic συνήθως να υποστηρίζει αυστηρότερους κανονισμούς από άλλους στον κλάδο. Ο Χασάμπης πιστώνεται ότι βοήθησε την Google της Alphabet να προλάβει την τεχνολογική κούρσα και μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας του 2024 για το έργο του σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προβλέπει τη δομή πρωτεϊνών και να επιταχύνει την ανακάλυψη φαρμάκων.

Άλλοι υπογράφοντες περιλαμβάνουν τον Μουσταφά Σουλεϊμάν, ο οποίος ηγείται του έργου ΑΙ της Microsoft και τον Αλεξάντρ Γουάνγκ, Chief AI Officer της Meta Platforms.

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο Τραμπ

Ο Τραμπ ανακάλεσε προηγουμένως ένα εκτελεστικό διάταγμα της εποχής Μπάιντεν που είχε ως αποτέλεσμα ένα πλαίσιο ελέγχου σύνθεσης γονιδίων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα αντικαταστήσει το πλαίσιο Μπάιντεν με τις δικές του οδηγίες ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει μια πολιτική αντικατάστασης. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξισορροπήσει την καινοτομία και την ασφάλεια.

Οι υποστηρικτές του ελέγχου δήλωσαν ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να ψηφίσει έναν νόμο ώστε να ισχύει για όλους τους αγοραστές συνθετικών νουκλεϊκών οξέων, όχι μόνο για εκείνους που υποβάλλονται σε εθελοντική εξέταση ή για εκείνους που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και επηρεάζονται περισσότερο από τις εκτελεστικές διαταγές. Έχουν προταθεί αρκετά νομοσχέδια που περιλαμβάνουν τη διάταξη, αλλά δεν έχουν κερδίσει έδαφος.

Οι αντίπαλοι της άποψης περί ελέγχου δήλωσαν ότι είναι υποκειμενικό ποιοι συνδυασμοί νουκλεϊκών οξέων θεωρούνται επικίνδυνοι και προειδοποιούν ότι το κόστος συμμόρφωσης θα μπορούσε να βλάψει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Αυτό το κόστος αξίζει τον κόπο δεδομένων των κινδύνων που θέτουν τα βιολογικά όπλα, δήλωσε στην Journal ο Ντιν Μπολ, πρώην σύμβουλος του Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη και νυν στο think tank Foundation for American Innovation, το οποίο βοήθησε στην οργάνωση της επιστολής. «Εάν συνθέτετε τα πράγματα που παράγουν βιολογική ζωή και ιούς, σας ζητάμε να κάνετε έλεγχο για να δούμε αν είναι επικίνδυνο με κάποιο τρόπο», είπε.

Πηγή: OT.gr