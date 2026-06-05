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Κέιτ Μίντλετον: «Μπράβο σου, τα πήγες περίφημα» – Δάκρυα και σθένος στη συνάντησή της με καρκινοπαθείς
Go Fun 05 Ιουνίου 2026, 23:20

Κέιτ Μίντλετον: «Μπράβο σου, τα πήγες περίφημα» – Δάκρυα και σθένος στη συνάντησή της με καρκινοπαθείς

Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε το νοσοκομείο The Christie NHS Foundation Trust στο Μάντσεστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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Η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε σε ένα από τα κορυφαία κέντρα αντιμετώπισης του καρκίνου στην Ευρώπη.

Στην επίσκεψή της στο The Christie NHS Foundation Trust η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε για τη σημασία της ολιστικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και μοιράστηκε στιγμές απόλυτης ταύτισης και συγκίνησης με ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με τη νόσο.

Η επίσκεψη επιφύλασσε μια μοναδική στιγμή για ένα νεαρό αγόρι που νοσηλεύεται στο κέντρο. Το παιδί, το οποίο παρακολουθούσε στενά τον προσωπικό αγώνα της πριγκίπισσας με τον καρκίνο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν την είδε μπροστά του.

«Παρακολουθούσε όλο το ταξίδι της θεραπείας σας και του δώσατε τεράστια έμπνευση», δήλωσε συγκινημένη η μητέρα του μικρού ασθενούς.

«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα το ότι σε βλέπω σήμερα» είπε ο μικρός καρκινοπαθής στην Μίντλετον. «Μπράβο σου, μείνε δυνατός» ανταποκρίθηκε εκείνη.

«Τι ταξίδι… Ήταν πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι; Τα πήγες περίφημα» είπε η Μίντλετον στη δακρυσμένη Κλερ που μόλις είχε τελειώσει τον κύκλο των χημειοθεραπειών της στη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού

Η πιο φορτισμένη στιγμή της ημέρας εκτυλίχθηκε όταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησε την 30χρονη Κλερ Λορέντε, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείες της για τον καρκίνο του μαστού και ετοιμαζόταν να χτυπήσει το παραδοσιακό καμπανάκι του νοσοκομείου – μια κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος των θεραπειών.

Βλέποντας την Κλερ να ξεσπά σε δάκρυα, η Μίντλετον την αγκάλιασε λέγοντας της: «Μπράβο σου. Τι ταξίδι… Ήταν πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι; Τα πήγες περίφημα».

Στη συνέχεια, στράφηκε προς τον σύντροφο της ασθενούς, τον Πάμπλο, ο οποίος ήταν εξίσου συγκινημένος, και τον αγκάλιασε προσφέροντάς του μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση για το πώς η δική της διάγνωση το 2024 επηρέασε τους δικούς της ανθρώπους:

«Μπράβο και σε σένα. Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τους αγαπημένους ανθρώπους. Ξέρω πόσο σκληρό ήταν για τα παιδιά μου και για τους γονείς μου. Περνάτε τα πάντα μαζί μας, ως ασθενείς» είπε η Μίντλετον.

Στη συνέχεια η Μίντλετον πλησίασε και τον μικρό γιο της Κλερ, τον Έντζο. «Δεν είναι πολύ γενναία η μαμά;» τον ρώτησε ενώ έδωσε στην ασθενή την τελική ώθηση να χτυπήσει το καμπανάκι, λέγοντάς της ενθαρρυντικά «Μπορείς να το κάνεις, έλα!», χειροκροτώντας την με δάκρυα στα μάτια.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η Μίντλετον πλησίασε ένα μικρό κορίτσι που είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο απλώς για μια εξέταση αίματος και βρέθηκε αναπάντεχα τετ α τετ με την πριγκίπισσα, η οποία γονάτισε δίπλα στο αναπηρικό της αμαξίδιο για να φωτογραφηθεί μαζί της.

Μίντλετον

Πώς οι Κέιτ και Γουίλιαμ διαχειρίστηκαν την ασθένεια ως οικογένεια

Η σπάνια αυτή αναφορά της Κέιτ Μίντλετον έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες δηλώσεις του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βραζιλία για τα βραβεία Earthshot Prize, ο Γουίλιαμ είχε αποκαλύψει ότι η στρατηγική τους ήταν η απόλυτη ειλικρίνεια με τα τρία τους παιδιά, τους Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι.

«Επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε πολλά περισσότερα πράγματα στα παιδιά μας. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Μερικές φορές νιώθεις ότι μοιράζεσαι υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες που ίσως δεν θα έπρεπε, αλλά τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβεις την αλήθεια απλώς δεν λειτουργεί» είπε.

Σύμφωνα μάλιστα με αποσπάσματα από το βιβλίο του Ράσελ Μάγιερς, William and Catherine: The Monarchy’s New Era, το ζευγάρι διατήρησε μια εξαιρετικά ψύχραιμη στάση απέναντι στην ασθένεια.

Εξήγησαν στα παιδιά τη φύση της ασθένειας, τις δυσκολίες και το χρονικό διάστημα που η μητέρα τους θα έπρεπε να απουσιάζει ή να ξεκουράζεται, διαβεβαιώνοντάς τα παράλληλα ότι η καθημερινότητά τους θα συνεχιζόταν κανονικά.

«Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο για τις οικογένειες και τους αγαπημένους ανθρώπους. Ξέρω πόσο σκληρό ήταν για τα παιδιά μου και για τους γονείς μου. Περνάτε τα πάντα μαζί μας, ως ασθενείς»

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Κέιτ κρατούσε καθημερινή επαφή με τα παιδιά μέσω βιντεοκλήσεων, ρωτώντας τα για το σχολείο τους και κάνοντας χιούμορ για το αν ο «μπαμπάς» μαγείρευε σωστά όσο εκείνη έλειπε.

Όπως δήλωσε στενός φίλος του περιβάλλοντός τους, παρά το γεγονός ότι η πριγκίπισσα πέρασε μια εξαιρετικά εξαντλητική περίοδο κατά τη διάρκεια των θεραπειών, η απόλυτη προτεραιότητά της ήταν να παραμένει όσο το δυνατόν πιο θετική και αισιόδοξη για χάρη των παιδιών της.

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας διαγνώστηκε με καρκίνο (η ακριβής μορφή του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ) στις αρχές του 2024, ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και ανακοίνωσε επίσημα ότι βρίσκεται σε ύφεση τον Ιανουάριο του 2025.

Η Μίντλετον για την ολιστική φροντίδα

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον είχε ως στόχο να υπογραμμίσει ότι η θεραπεία του καρκίνου ξεπερνά τα όρια της αμιγώς ιατρικής περίθαλψης.

Η πριγκίπισσα ξεναγήθηκε στο τμήμα Oak Road, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν δωρεάν συμπληρωματικές θεραπείες (όπως αρωματοθεραπεία και βελονισμό) για την αντιμετώπιση του στρες και των παρενεργειών.

«Η ασθένεια σε αλλάζει με τόσους πολλούς τρόπους – σωματικά, αλλά και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Το να βρίσκεις τρόπους να το εξερευνήσεις και να το εκφράσεις αυτό μέσα σε ένα κλινικό περιβάλλον είναι πραγματικά σημαντικό»

Επιπλέον, επισκέφθηκε την αίθουσα καλλιτεχνικών, όπου συνομίλησε με την υπεύθυνη εικαστικό Πατρίσια Μάουντφορντ, και τόνισε τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης.

«Η ασθένεια σε αλλάζει με τόσους πολλούς τρόπους – σωματικά, αλλά και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Το να βρίσκεις τρόπους να το εξερευνήσεις και να το εκφράσεις αυτό μέσα σε ένα κλινικό περιβάλλον είναι πραγματικά σημαντικό» είπε.

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Η περιοδεία της ολοκληρώθηκε με μια βόλτα στον θεραπευτικό κήπο του νοσοκομείου και μια επίσκεψη στην ειδική πτέρυγα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

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