Ο Λέναρτ Καρλ αγαπάει τον Μέσι και το… δείχνει

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Ο Λέναρτ Καρλ είναι η αποκάλυψη της φετινής σεζόν για την Μπάγερν, καθώς ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της πρωταθλήτριας Γερμανίας, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του.

Ο Καρλ έκανε την διαφορά σε πολλά παιχνίδια των Βαυαρών, ξεδιπλώνοντας ένα μοναδικό ταλέντο και οι Γερμανοί δεν άργησαν να τον χαρακτηρίσουν «νέο Μέσι».

Το «σουλούπι» και το αγωνιστικό στυλ του Καρλ θυμίζουν τον Αργεντίνο σούπερ σταρ, αλλά βέβαια ο νεαρός άσος της Μπάγερν θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να πλησιάσει έστω, τον Αργεντίνο θρύλο.

Ο Καρλ έγινε φέτος ο πιο νέος σε ηλικία παίκτης που σκοράρει σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια Champions League, ξεπερνώντας τον Κίλιαν Εμπαπέ και με τέτοιες εμφανίσεις η παρουσία του στο Μουντιάλ ήταν… δεδομένη.

Ο Νάγκελσμαν τον κάλεσε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Καρλ απολαμβάνει τις μεγάλες αυτές στιγμές.

Χρήζει μάλιστα ιδιαίτερης μνείας η μια κίνηση του νεαρού άσου της Μπάγερν, η οποία φανερώνει την μεγάλη αγάπη του Καρλ στον Λιονέλ Μέσι.

Ο διεθνής Γερμανός χαφ λατρεύει τον Μέσι και φροντίζει να το δείχνει. Η επικαλαμίδα που φοράει στο αριστερό του πόδι, έχει φωτογραφία τον μυθικό άσο της Αργεντινής, που πανηγυρίζει γκολ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Lennart Karl: “Messi is on my left shinpad. He’s been my role model ever since I could play football – left-footed, small, a player who does incredible things with the ball. Having him with me gives me something to think about. It’s simply an incentive to work hard to make a name… pic.twitter.com/vJWB3gWHoX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2026

«Έχω τον Μέσι στην αριστερή μου επικαλαμίδα και αισθάνομαι ωραία έχοντας πάνω μου το ίνδαλμα μου. Είναι ένας παίκτης που κάνει απίστευτα πράγματα με την μπάλα.

Το να έχω «μαζί» μου τον Μέσι μου δίνει έμπνευση και κίνητρο. Προσπαθώ ακόμα περισσότερο για να πετύχω στο υψηλότερο επίπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο 18χρονος άσος της Εθνικής Γερμανίας.

Οι Γερμανοί ποντάρουν πολλά πάνω στον νεαρό άσο της Μπάγερν και θεωρούν πως ο Καρλ έχει τις δυνατότητες να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, στο Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού.

Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα είναι η αποκάλυψη της διοργάνωσης και ο Καρλ δηλώνει έτοιμος να τους δικαιώσει.