Κάτι έχει το νερό στη χώρα των Βάσκων

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Το Σάββατο στη Βουδαπέστη ο ένας πάγκος ήταν από το Σαν Σεμπάστιαν (Μικέλ Αρτέτα) και ο άλλος από την -όχι βασκική αλλά γειτονική στον βορρά- Αστούρια (Λουίς Ενρίκε). Tρία βράδια πριν, στην Πόλη, ο Ινίγκο Πέρεθ, προπονητής της Ράγιο που έφτασε ως τον τελικό του Conference League εκπροσώπησε την Παμπλόνα. Και όσο για τον νέο-παλαιό κάτοχο του Europa League, που το έκανε ξανά -τη φορά αυτή για την Άστον Βίλα; Ο Ουνάι Έμερι είναι από την παραλία της Ονταριμπία. Από τα μέρη των δικών μας Ερνέστο Βαλβέρδε και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από τα χώματα του Τσάμπι Αλόνσο που μόλις κάθισε στον πάγκο της Τσέλσι και του Άντονι Ιραόλα που από τη Μπόρνμουθ βρέθηκε με την ευθύνη να κουμαντάρει κοτζάμ Λίβερπουλ!

Μιλούσαν κάποτε στο μπάσκετ για την μεγάλη των πλάβι σχολή και για τον τρόπο που οι «Γιούγκοι» απλώνονταν σε όλους τους πάγκους της Ευρώπης. Οι Βάσκοι στο ποδόσφαιρο του άλλαξαν…πίστα. Και το μόνο βέβαιο είναι πως πλέον δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίζει σαν σύμπτωση. Πολύ μεγάλο το δείγμα. Πολλές και διαφορετικές οι ιστορίες. Χαρακτηριστικές και οι επιτυχίες. Λες και κάτι έχει το νερό (τους). «Και όμως δεν είναι περίπλοκο. Από παιδιά οι Βάσκοι είναι επίμονοι. Εργατικοί. Είμαστε από μια περιοχή που οι γονείς μας πάντα μας έλεγαν ότι έπρεπε να δουλέψουμε για να τα καταφέρουμε. Να μην νομίζουμε ότι τα πράγματα θα συμβούν μόνα τους, γύρω μας. Εφαρμόζοντας αυτή την αρχή στο ποδόσφαιρο, μάθαμε να δουλεύουμε για αυτό κάθε μέρα. Πριν τα ματς, μετά τα ματς, σε κάθε προπόνηση. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα» εξήγησε κάποια στιγμή ο καλός μας «Μέντι» που ετοιμάζεται για season 4 στον Ολυμπιακό.

Τι δεν είπε; Για εκείνη την παράδοση, να μαζεύονται ένα καλοκαιρινό βράδυ κάθε καλοκαίρι. Να τρώνε όλοι μαζί. Να πιάνουν τις κιθάρες και να τραγουδάνε. Ορίζεται, λέει, το ραντεβού μήνες πριν. Και δεν μπορεί κανείς να «ακυρώσει». Κάποτε ο Ερνέστο Βαλβέρδε προπονητής της Μπαρτσελόνα, έπρεπε να είναι το λάθος απόγευμα στη Βαρκελώνη για δουλειά του club. Είπε κάτι στους άλλους για να αλλάξει το ραντεβού. Τελικά ναύλωσε ιδιωτική πτήση για να είναι στη θέση του το βράδυ. Εκείνος παίζει κιθάρα -είναι πλέον και σε συγκρότημα-. Ο Μεντιλίμπαρ είναι από εκείνους που τα ρεπορτάζ των θέλουν να τραγουδά.

O Άντονι Ιραόλα έπαιξε και για τους δύο: Δεξί μπακ με 510 συμμετοχές στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Μια ζωή. Τον Ιούνη του 2018 ο Ινιάκι Ιμπάνιεθ -λες και ο μάνατζερ όλων των Βάσκων- του βρήκε την πρώτη του δουλειά σε πάγκο. Η ΑΕΚ Λάρνακας. Άντεξε ως τον Γενάρη του 2019. Ιούνιο του 2026 γίνεται μόλις ο 23ος προπονητής στα 128 χρόνια των Reds. Εκείνος που αντικαθιστά τον Άρνε Σλοτ και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη δική του εποχή στο Άνφιλντ. Είναι μόλις 43 ετών. Η τριετία του στη Μπόρνμουθ όμως έπεισε τον κολοσσό που ακούει στο όνομα Λίβερπουλ ότι πρόκειται για τον κατάλληλο άνθρωπο. Εκείνον που μπορεί να ταυτιστεί με το dna ενός οργανισμού με αφετηρία ένα λιμάνι. Έναν τόπο που το ποδόσφαιρο δεν είναι διασκέδαση, αλλά διέξοδος. Μιας φανέλας που είναι τρόπος ζωής

Τον Απρίλη ακούγονταν για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Βιγιαρεάλ, την Αθλέτικ Μπιλμπάο, την Τότεναμ. Για την Λίβερπουλ είχαν όλοι κατά νου τον φίλο του Τσάμπι Αλόνσο. Φαίνεται πως η Ιστορία είχε διαφορετική άποψη. Αν την τελευταία αγωνιστική η Σίτι νικούσε στην έδρα της την Άστον Βίλα και η Λίβερπουλ στην δική της την Μπρέντφορντ, η Μπόρνμουθ θα κέρδισε εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Έναν χρόνο πριν ήταν 9η και στην πρώτη χρονιά του Ιραόλα τερμάτισε 12η -την πήρε 15η. Ο τρόπος του Βάσκου να την χτίσει και να την εξελίξει με ένα από τα μικρότερα μπάτζετ της Premier League τον έβαλε καιρό πριν στη συζήτηση.

Σε αυτή την τριετία ο Σολάνκε πουλήθηκε με 64 εκατ στην Τσέλσι, ο Σεμένιο με 72 εκατ στην Σίτι, ο Ζάμπαρνι με 63 εκατ ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Χάουσεν πήγε στην Ρεάλ με 62,5 και ο Κερκέζ στην Λίβερπουλ με 47. Η Μπόρνμουθ έφτασε στο Νο 6 της Premier League me 370 εκατ ευρώ πωλήσεις και σήμερα η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο. H Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι ξόδεψε 480 εκατ ευρώ για να βγει 5η συγκεντρώνοντας μόλις τρεις βαθμούς περισσότερους από την ομάδα του νέου προπονητή της. Το «γιατί» τον διάλεξε μετριέται με πολλούς τρόπους. Ακόμη και με εκατομμύρια