Τσίπρας: Εμβληματική προσωπικότητα η Ελένη Πορτάλιου, ξεχώρισε για το ήθος της και σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους αγώνες
Με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό αποχαιρετά ο Αλέξης Τσίπρας την Ελένη Πορτάλιου. «Γαλούχησε γενιές επιστημόνων με βαθιά κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Ενώ μετέτρεψε την επιστημονική της γνώση σε καθημερινή πολιτική πράξη», αναφέρει ο κ Τσίπρας.
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Τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια της πανεπιστημιακού Ελένης Πορτάλιου, ιστορικού στελέχους της ριζοσπαστικής Αριστέρας εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Από τη νεαρή της ηλικία στην προεδρία του ΣΑΔΑΣ, τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΑΚΟΑ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε πάντα μια γνήσια αριστερή και ανυπότακτη φωνή» σημειώνει ο κ. Τσίπρας ενώ αναφέρεται και στη σημαντική δράση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Ανοιχτή Πόλη.
Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα
«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, μια εμβληματική προσωπικότητα που ξεχώρισε για το ήθος της και σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους κοινωνικούς αγώνες.
Ως καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, γαλούχησε γενιές επιστημόνων με βαθιά κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Ενώ μετέτρεψε την επιστημονική της γνώση σε καθημερινή πολιτική πράξη.
Από τη νεαρή της ηλικία στην προεδρία του ΣΑΔΑΣ, τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΑΚΟΑ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε πάντα μια γνήσια αριστερή και ανυπότακτη φωνή.
Η δράση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την «Ανοιχτή Πόλη» αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δικαιωμάτων των πολιτών.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους».
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