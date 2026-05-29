Πλούσιοι και φτωχοί ταξιδιώτες στις ΗΠΑ – Πώς οι ακριβές πτήσεις αλλάζουν το τοπίο
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 00:30

Η αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων αναγκάζει τους Αμερικανούς που προσέχουν το προϋπολογισμό τους να αναβάλλουν ή να ακυρώσουν τα καλοκαιρινά τους ταξίδια, ενώ οι εύποροι ταξιδιώτες επιμένουν στα σχέδια διακοπών τους παρά τις υψηλότερες τιμές.

Η ζήτηση για θέσεις στην κατηγορία premium παραμένει ισχυρή, με μικρές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Η τάση αυτή υπογραμμίζει ένα αυξανόμενο χάσμα σε μια ανάκαμψη του τουρισμού που μέχρι τώρα φαινόταν ανθεκτική μετά την πανδημία, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα της λεγόμενης «οικονομίας σε σχήμα Κ» που παρατηρείται σε διάφορες καταναλωτικές αγορές, όπως τα είδη διατροφής, τα εστιατόρια και η ένδυση.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, ιδίως όσον αφορά το κόστος των καυσίμων που έχει εκτοξευθεί λόγω του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου, έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

Συνολικά, το 45% των Αμερικανών σε μια πρόσφατη έρευνα της Deloitte δήλωσαν ότι έχουν ήδη κάνει ταξιδιωτικά σχέδια για αυτό το καλοκαίρι, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων έξι ετών.

Η ομάδα μεσαίου εισοδήματος από 100.000 έως 199.000 δολάρια παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, στο 37% από 45% το προηγούμενο έτος.

Μιλώντας σε συνέδριο της Bernstein την Τετάρτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της American Airlines, Robert Isom δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι η ζήτηση ακολουθεί ένα μοτίβο σχήματος Κ, με τους ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδήματος να ξεπερνούν τους πελάτες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος. Ωστόσο, ανέφερε ότι τα ταξίδια αυξάνονται σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες και ότι η ζήτηση για αναψυχή είναι «απίστευτα» ισχυρή.

Μεταξύ των καταναλωτών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που εξακολουθούν να ταξιδεύουν, πολλοί περιμένουν περισσότερο για να κάνουν κράτηση, ελπίζοντας ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα μειωθούν.

Ορισμένοι ταξιδιώτες αποφεύγουν τα διεθνή ταξίδια και επιλέγουν φθηνότερους προορισμούς πιο κοντά στην πατρίδα τους. Οι καταναλωτές που προσέχουν το προϋπολογισμό τους επιλέγουν ταξίδια με αυτοκίνητο ή πακέτα κρουαζιέρας, τα οποία περιλαμβάνουν διαμονή, φαγητό, δραστηριότητες και, μερικές φορές, ακόμη και πτήσεις σε μια ενιαία τιμή.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20% τον Απρίλιο σε σχέση με πέρυσι, και οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν όλο και περισσότερο το υψηλότερο κόστος καυσίμων στις τιμές και τα τέλη, κάτι που πλήττει δυσανάλογα τους ταξιδιώτες της οικονομικής θέσης.

Οι κρατήσεις για διεθνή ταξίδια το καλοκαίρι έχουν μειωθεί κατά ένα τέταρτο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του ταξιδιωτικού πρακτορείου, InteleTravel.

«Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: “Ας δω πόσο καιρό μπορώ να περιμένω για να δω αν οι τιμές θα πέσουν”», δήλωσε ο Peter Vlitas, αντιπρόεδρος της Internova Travel Group.

Αυτή η πτώση είναι πιο εμφανής στα πίσω καθίσματα του αεροσκάφους.

Οι τιμές των εισιτηρίων στις καμπίνες υψηλής κατηγορίας έχουν αυξηθεί πολύ πιο συγκρατημένα —περίπου 7% σε σύγκριση με τις απότομες αυξήσεις στις τιμές της οικονομικής θέσης—, καθιστώντας τις αυξήσεις των τιμών στη business και την πρώτη θέση σχετικά πιο ανεκτές για τους εύπορους ταξιδιώτες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της InteleTravel, Τζέιμς Φεράρα.

Αυξανόμενο χάσμα

Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν και πάλι κατά τις περιόδους αιχμής του καλοκαιριού, γεγονός που αντανακλά την προθυμία τους να αναλάβουν το βάρος των αυξανόμενων εξόδων. Σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte, οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα για τα μακρύτερα καλοκαιρινά ταξίδια τους φέτος, παρότι ο αριθμός των νοικοκυριών που θα ταξιδέψουν είναι μικρότερος.

Ωστόσο, τα εντυπωσιακά συνολικά ταξιδιωτικά στοιχεία κρύβουν το αυξανόμενο χάσμα, ενώ ταξιδιωτικοί πράκτορες και πλατφόρμες αναφέρουν ότι διαπιστώνουν τη διεύρυνση αυτού του χάσματος, καθώς οι άνθρωποι αναγκάζονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν.

Η ανεξάρτητη ταξιδιωτική πράκτορας Erika Bullock δήλωσε στο Reuters ότι περίπου οι μισοί από τους ταξιδιώτες που αναμενόταν να συμμετάσχουν σε ένα ομαδικό ταξίδι που είχε οργανώσει στο Μπαλί και την Ταϊλάνδη αποχώρησαν. «Γνωρίζω ότι οι πτήσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αλλά και το γεγονός ότι το ταξίδι στην Ταϊλάνδη και το Μπαλί δεν είναι φθηνό», δήλωσε η πράκτορας που εδρεύει στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Η ζήτηση για οικονομικά ξενοδοχεία μειώνεται, με ορισμένους επιχειρηματίες να προσφέρουν εκπτώσεις για να γεμίσουν τα δωμάτια, ενώ τα ξενοδοχεία υψηλότερης κατηγορίας συνεχίζουν να σημειώνουν ισχυρότερη ανάπτυξη.

«Οι νέοι και οι υποαπασχολούμενοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν σταθερό έδαφος», δήλωσε ο Aran Ryan, διευθυντής μελετών του κλάδου στην Tourism Economics, μια εταιρεία της Oxford Economics. «Ωστόσο, εξακολουθούμε να βλέπουμε προοπτικές για θετική ανάπτυξη στον τομέα των ταξιδιών αυτό το καλοκαίρι».

Πηγή: ot.gr

