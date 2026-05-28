H Γαλλία σε κατάσταση επιφυλακής για τον τελικό του Champions League: 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους
Champions League 28 Μαΐου 2026, 10:51

Πρωτοφανές σχέδιο ασφαλείας στο Παρίσι και σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει του μεγάλου τελικού της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη

Γιώργος Μαζιάς
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τίθεται η Γαλλία ενόψει του τελικού του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη (19:00, MEGA TV). Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αστυνόμευσης των τελευταίων ετών για αθλητικό γεγονός, επιστρατεύοντας συνολικά 22.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 8.000 θα βρίσκονται μόνο στο Παρίσι και τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις σοβαρές ταραχές που είχαν ξεσπάσει το 2025 στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ίντερ, όταν η γαλλική πρωτεύουσα είχε μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων. Οι εικόνες από τα επεισόδια στα Ηλύσια Πεδία, οι βανδαλισμοί σε καταστήματα, οι φωτιές σε οχήματα και οι επιθέσεις κατά αστυνομικών είχαν προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό σοκ στη Γαλλία, ασκώντας τεράστια πίεση στην κυβέρνηση για αυστηρότερη προετοιμασία σε μελλοντικά μεγάλα γεγονότα.

Ο νομάρχης της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε ότι οι αρχές δεν επιθυμούν να επαναληφθούν οι σκηνές χάους της περασμένης χρονιάς και γι’ αυτό το σχέδιο ασφαλείας χαρακτηρίζεται «προληπτικό, αποτρεπτικό και εξαιρετικά επιθετικό απέναντι σε κάθε μορφή βίας». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα Ηλύσια Πεδία θα μετατραπούν ουσιαστικά σε ελεγχόμενη ζώνη, με εκτεταμένη πεζοδρόμηση από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, μεταλλικά φράγματα, μπλόκα πρόσβασης και συνεχείς περιπολίες ειδικών μονάδων.

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι σε περίπτωση νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι θα ξεχυθούν στους δρόμους του Παρισιού, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας πίεσης για τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, έντονος είναι ο φόβος για οργανωμένες ομάδες ταραξιών που παραδοσιακά εκμεταλλεύονται μαζικές συγκεντρώσεις για λεηλασίες και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη μονάδων CRS, αντιτρομοκρατικών περιπολιών, ομάδων ταχείας επέμβασης και εναέρια επιτήρηση με drones σε κομβικά σημεία του Παρισιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιοχές γύρω από το Parc des Princes, όπου θα στηθούν γιγαντοοθόνες για δημόσια μετάδοση του αγώνα, αλλά και στους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους σταθμούς του μετρό και στις τουριστικές περιοχές του κέντρου.

Η κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα και το σενάριο διαχείρισης της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, προγραμματίζεται οργανωμένη παρουσίαση του τροπαίου στην πρωτεύουσα την Κυριακή, με πιθανότερο χώρο το Champ-de-Mars, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι αρχές επιδιώκουν μια ελεγχόμενη και θεσμικά οργανωμένη γιορτή ώστε να αποφευχθούν αυθόρμητες συγκεντρώσεις χωρίς αστυνομικό έλεγχο.

Το τραύμα του 2025 παραμένει έντονο στη γαλλική κοινωνία. Εκείνο το βράδυ πραγματοποιήθηκαν 563 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 491 μόνο στο Παρίσι, ενώ περισσότεροι από 300 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη νύχτα, με δεκάδες νέες προσαγωγές και σημαντικές καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Η αντιπολίτευση είχε τότε κατηγορήσει την κυβέρνηση για ανεπαρκή προετοιμασία και καθυστερημένη αντίδραση, γεγονός που εξηγεί και τη σημερινή επιλογή επίδειξης ισχύος.

Πέρα όμως από το ζήτημα της δημόσιας τάξης, η τεράστια κινητοποίηση συνδέεται και με τη γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στη Γαλλία. Οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον κάθε μαζικό αθλητικό γεγονός ως δυνητικό πεδίο πολλαπλών απειλών, από οπαδική βία και εγκληματικότητα έως κινδύνους τρομοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν, το υπουργείο Εσωτερικών επιμένει ότι η επιχείρηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση φιλάθλων αλλά συνολική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η οικονομική και πολιτική σημασία του τελικού είναι επίσης τεράστια για τη Γαλλία. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο αθλητικό brand και μια ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου θεωρείται εθνικό γεγονός με διεθνή προβολή. Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση οι πανηγυρισμοί να μετατραπούν ξανά σε εικόνες χάους που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου και θα πλήξουν το κύρος της χώρας λίγους μόλις μήνες μετά τα μεγάλα διεθνή γεγονότα που φιλοξένησε το Παρίσι.

Το βράδυ του Σαββάτου, η γαλλική πρωτεύουσα θα ζήσει σε ρυθμούς τελικού Champions League, αλλά ταυτόχρονα υπό ένα καθεστώς πρωτοφανούς αστυνομικής επιτήρησης. Οι αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν επανάληψη των περσινών σκηνών βίας και να διασφαλίσουν ότι ο ποδοσφαιρικός πυρετός δεν θα εξελιχθεί σε κρίση δημόσιας τάξης.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
Ελλάδα 28.05.26

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Μπάσκετ 28.05.26

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μάικ ο Ανθεκτικός 28.05.26

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

