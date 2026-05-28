newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28 Μαΐου 2026, 19:52

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», τα οικονομικά του νέου πολιτικού φορέα, τους στόχους του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια «αντιπερισπασμού» που ξεκίνησε μετά την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Θησείο μίλησε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ακουστούν οι θέσεις του νέου κόμματος και ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ τόνισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Για το όνομα «ΕΛΑΣ»

Σχολιάζοντας το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Θέλαμε βέβαια να δώσουμε και ένα ιστορικό βάθος στην επιλογή του ονόματος. Δηλαδή, όπως έχω ξαναπεί, θα ήταν εύκολο για τον Αλέξη Τσίπρα να διαλέξει κάτι που να είναι εύπεπτο, κάτι το οποίο να είναι πιο ανώδυνο».

Η κυρία Κουφονικολάκου τόνισε ότι είχαν ακουστεί και προταθεί ονόματα όπως «Πυξίδα» ή «Γέφυρα», όμως ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε κάτι το οποίο έχει ένα ιστορικό βάθος και δημιουργεί συγκεκριμένους συνειρμούς.

Για τα οικονομικά

Απαντώντας στα σχόλια των Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνι Γεωργιάδη για την πηγή χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ, σχετικά με την παρουσίαση στο Θησείο, η κυρία Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι είναι καθ΄ όλα διαφανή και νομότυπα.

«Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων» ανέφερε μιλώντας στο MEGA, υπογραμμίζοντας ότι θα επιμείνει για την περίπτωση της ΝΔ, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο του κόμματος να παρουσιάσει το φάκελο με τα 530 εκατ. χρέη που έχει η ΝΔ.

«Νομίζω ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έμειναν αλώβητα» πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πηγή χρηματοδότησης, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι «ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν, ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ, τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του, που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό, τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, από κει και πέρα, όλα είναι στη διάθεση ολονών και είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ξεκάθαρη».

«Προσπάθεια αντιπερισπασμού»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τα οικονομικά και το όνομα του νέου κόμματος χρησιμοποιείται από ορισμένους ως αντιπερισπασμός για τα βασικά ανοιχτά ζητήματα της κοινωνίας. «Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η συζήτηση είναι ένας πολύ περίεργος αντιπερισπασμός σε μια συνθήκη όπου ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία από βαθιά διαφθορά. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο, από τα ζητήματα Λαζαρίδη, από την ηθική και αισθητική ενός λόγου που δεν αρμόζει και κυρίως εν τέλει από την πλήρη και απόλυτη διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση, με τους θεσμούς, με το σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απαξιώνουν, αποδομούν τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί στη βάση στιβαρών προγραμματικών θέσεων. Τι λέμε εμείς; Ανοιχτοί είμαστε, διαφανείς είμαστε και θέλουμε να καταστήσουμε σαφείς τις προγραμματικές μας θέσεις» πρόσθεσε η στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση για τα «σκάνδαλα» 2015-2019

Σχετικά με τις αναφορές ότι και επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα υπήρχαν σκάνδαλα, έπειτα από την καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι υπάρχει μια προσπάθεια «ανεπίτρεπτης υπεραπλούστευσης» από συγκεκριμένους κύκλους.

«Έχουμε ονόματα υπουργών που να εμπλέκονται από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι πολύ βασικό αυτό, είναι το στίγμα όλης της υπόθεσης. Οι υπουργοί λοιπόν και άνθρωποι που πολιτεύτηκαν και είχαν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξη, γιατί τα πόθεν έσχες τους είχαν πολύ μικρότερο εκτόπισμα από αυτά που βλέπουμε στην κυβέρνηση, δεν έβαλαν το χέρι τους στο μέλι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε» σημείωσε και πρόσθεσε: «Η περίοδος 2015-2019, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, δεν μας επιτρέπεται να το παραβλέπουμε, γιατί χάνουμε την κριτική μας σκέψη. Ήταν μια περίοδος μνημονιακής συγκυρίας. Ήταν μια περίοδος στην οποία εμπρός το βαρός και με μεγάλη ένταση, όλη η προσοχή είχε δοθεί στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Δεν βγήκε με το πρώτο, δεν βγήκε με το δεύτερο, βγήκε με το τρίτο, βγήκε με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, με συνεχή δυναμική επαναδιαπραγμάτευση και ως εκ τούτου είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο».

Απάντηση για τη διαφθορά

Η κυρία Κουφονικολάκου ανέπτυξε και τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη μάχη με τη διαφθορά, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα «Διαφάνεια» θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα.

«Αλλά σε ό,τι αφορά στη διαφθορά που είναι συνεχή στη δημόσια διοίκηση και που το αναγνωρίζουμε και το βλέπουμε, προσερχόμαστε με συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σοβαρές. Δηλαδή, δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα, δεν υποσχόμαστε τίποτα γενικόλογα. Αυτό που λέμε είναι έχουμε ένα πρόγραμμα ‘Διαφάνεια’. Θέλετε να εφαρμόσετε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να παρακολουθείτε κάθε σύμβαση, με κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε ανάδοχο, για να βρίσκετε εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ, να βρίσκετε βουλευτές πίσω από εταιρείες της μιας μέρας, να βρίσκετε τροποποιήσεις συμβάσεων διαδοχικές…» είπε.

Για τα σχόλια Ανδρουλάκη

Για τα σχόλια του Νίκου Ανδρουλάκη, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι είναι χαρακτηριστική η αμφιθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία, δε σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο Κόμμα Τσίπρα, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να διολισθήσω και εγώ να ενδώσω σε αυτού του είδους την τοξική αντιπαράταση» τόνισε.

Παράλληλα, σχετικά με την αντιμετώπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ΕΛΑΣ και τον πρώην πρωθυπουργό η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος υποστήριξε ότι η ίδια δεν θα μπει στο δίλημμα «μας αδικούν οι δημοσιογράφοι, δεν μας αδικούν οι δημοσιογράφοι». «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η συζήτηση. Μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε τις θέσεις, να μπούμε στη διαδικασία της διαβούλευσης και να δώσουμε βάρος στους άξονες της οργάνωσης, του συντονισμού, ο συντονισμός είναι πολύτιμος για μας, και της αποτελεσματικότητας» τόνισε αναφορικά με τους στόχους της ΕΛΑΣ.

Για ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Όταν η κυρία Κουφονικολάκου ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να χρειαστούν συνεργασίες προκειμένου να επιτευχθεί κυβέρνηση μετά τις ερχόμενες εκλογές, τόνισε πως πρώτος στόχος της ΕΛΑΣ είναι να ακούσουν οι πολίτες τις θέσεις και τα προγράμματα του νέου πολιτικού φορέα.

«Καταρχάς, ζητούμε από τους πολίτες σε πρώτη φάση να μας ακούσουν. Δεν μας έχουν δει, δεν μας έχουν ακούσει ακόμη. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Πρόκειται για μια δυναμική, πολύ δημιουργική και πολύ όμορφη εξέλιξη. Δεύτερον, η απόλυτη στόχευσή μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Ειλικρινά σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Και θέλω να δοθεί ο χρόνος να παρουσιαστούν οι θέσεις, να υπάρξει συζήτηση, να δρομολογηθεί η κατάλληλη επικοινωνία προκειμένου να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα» συμπλήρωσε.

«Δεν θέλω να συγκρίνουμε μία χώρα σε οικονομική περιδίνηση. Μία χώρα που βρέθηκε στη θέση της εξευτελιστικής στοχοποίησης, διεθνούς στοχοποίησης αν μου επιτρέπετε, με την Ελλάδα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν προκλήσεις. Το γεγονός, ας πούμε, το ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας μετά από την επιστολή της κυρίας Κοβέσι στην Επιτροπή, είναι μία σοβαρή πρόκληση. Γιατί; Γιατί υπονομεύει την πρόσβαση της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις, όπως ας πούμε η ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, καθόλου δεν υπεκφεύγω. Δεν σκοπεύουμε, ειλικρινά, σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε καθόλου τέτοιου είδους συνεργασίες» κατέληξε η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας για τις θέσεις και τους στόχους της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Πετρέλαιο: Η τιμή του Brent θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Σύνταξη
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Σύνταξη
Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη
Επικαιρότητα 26.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις, για την αποχώρηση της ExxonMobil από τη Δυτική Κρήτη

«Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης' στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύνταξη
Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH
«Έμαθα να αντέχω» 28.05.26

Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH

Η ζωή της Ναταλία Βοντιάνοβα, το νέο εξώφυλλο της Vogue France, που είναι έγκυος για 6η φορά με τον διάδοχο της αυτοκρατορίας LMVH μοιάζει με παραμύθι. Δεν είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)

Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
«Απεχθής ενέργεια» 28.05.26

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
«Για το θεαθήναι» 28.05.26

Η Πάρις δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλάει δημόσια για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28.05.26

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες το Ισραήλ λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σύνταξη
Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Κόντρα 28.05.26

Οι παιδικές φίλες που έγιναν εχθροί: Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με την Σάρα Φέργκιουσον;

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies