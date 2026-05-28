Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

Για την επιλογή του ονόματος «ΕΛΑΣ», τα οικονομικά του νέου πολιτικού φορέα, τους στόχους του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια «αντιπερισπασμού» που ξεκίνησε μετά την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Θησείο μίλησε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ακουστούν οι θέσεις του νέου κόμματος και ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ τόνισε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Για το όνομα «ΕΛΑΣ»

Σχολιάζοντας το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε: «Θέλαμε βέβαια να δώσουμε και ένα ιστορικό βάθος στην επιλογή του ονόματος. Δηλαδή, όπως έχω ξαναπεί, θα ήταν εύκολο για τον Αλέξη Τσίπρα να διαλέξει κάτι που να είναι εύπεπτο, κάτι το οποίο να είναι πιο ανώδυνο».

Η κυρία Κουφονικολάκου τόνισε ότι είχαν ακουστεί και προταθεί ονόματα όπως «Πυξίδα» ή «Γέφυρα», όμως ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε κάτι το οποίο έχει ένα ιστορικό βάθος και δημιουργεί συγκεκριμένους συνειρμούς.

Για τα οικονομικά

Απαντώντας στα σχόλια των Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνι Γεωργιάδη για την πηγή χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ, σχετικά με την παρουσίαση στο Θησείο, η κυρία Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι είναι καθ΄ όλα διαφανή και νομότυπα.

«Ας περάσουν από τα γραφεία να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθ’ όλα διαφανή και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων» ανέφερε μιλώντας στο MEGA, υπογραμμίζοντας ότι θα επιμείνει για την περίπτωση της ΝΔ, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο του κόμματος να παρουσιάσει το φάκελο με τα 530 εκατ. χρέη που έχει η ΝΔ.

«Νομίζω ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία έμειναν αλώβητα» πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πηγή χρηματοδότησης, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι «ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν, ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ, τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του, που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό, τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, από κει και πέρα, όλα είναι στη διάθεση ολονών και είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ξεκάθαρη».

«Προσπάθεια αντιπερισπασμού»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τα οικονομικά και το όνομα του νέου κόμματος χρησιμοποιείται από ορισμένους ως αντιπερισπασμός για τα βασικά ανοιχτά ζητήματα της κοινωνίας. «Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι αυτή η συζήτηση είναι ένας πολύ περίεργος αντιπερισπασμός σε μια συνθήκη όπου ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία από βαθιά διαφθορά. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο, από τα ζητήματα Λαζαρίδη, από την ηθική και αισθητική ενός λόγου που δεν αρμόζει και κυρίως εν τέλει από την πλήρη και απόλυτη διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με την κυβέρνηση, με τους θεσμούς, με το σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Απαξιώνουν, αποδομούν τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί στη βάση στιβαρών προγραμματικών θέσεων. Τι λέμε εμείς; Ανοιχτοί είμαστε, διαφανείς είμαστε και θέλουμε να καταστήσουμε σαφείς τις προγραμματικές μας θέσεις» πρόσθεσε η στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα.

Η απάντηση για τα «σκάνδαλα» 2015-2019

Σχετικά με τις αναφορές ότι και επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα υπήρχαν σκάνδαλα, έπειτα από την καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι υπάρχει μια προσπάθεια «ανεπίτρεπτης υπεραπλούστευσης» από συγκεκριμένους κύκλους.

«Έχουμε ονόματα υπουργών που να εμπλέκονται από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι πολύ βασικό αυτό, είναι το στίγμα όλης της υπόθεσης. Οι υπουργοί λοιπόν και άνθρωποι που πολιτεύτηκαν και είχαν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξη, γιατί τα πόθεν έσχες τους είχαν πολύ μικρότερο εκτόπισμα από αυτά που βλέπουμε στην κυβέρνηση, δεν έβαλαν το χέρι τους στο μέλι και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε» σημείωσε και πρόσθεσε: «Η περίοδος 2015-2019, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, δεν μας επιτρέπεται να το παραβλέπουμε, γιατί χάνουμε την κριτική μας σκέψη. Ήταν μια περίοδος μνημονιακής συγκυρίας. Ήταν μια περίοδος στην οποία εμπρός το βαρός και με μεγάλη ένταση, όλη η προσοχή είχε δοθεί στο να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Δεν βγήκε με το πρώτο, δεν βγήκε με το δεύτερο, βγήκε με το τρίτο, βγήκε με χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, με συνεχή δυναμική επαναδιαπραγμάτευση και ως εκ τούτου είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο».

Απάντηση για τη διαφθορά

Η κυρία Κουφονικολάκου ανέπτυξε και τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη μάχη με τη διαφθορά, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα «Διαφάνεια» θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα.

«Αλλά σε ό,τι αφορά στη διαφθορά που είναι συνεχή στη δημόσια διοίκηση και που το αναγνωρίζουμε και το βλέπουμε, προσερχόμαστε με συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σοβαρές. Δηλαδή, δεν αφήνουμε τίποτα στον αέρα, δεν υποσχόμαστε τίποτα γενικόλογα. Αυτό που λέμε είναι έχουμε ένα πρόγραμμα ‘Διαφάνεια’. Θέλετε να εφαρμόσετε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να παρακολουθείτε κάθε σύμβαση, με κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε ανάδοχο, για να βρίσκετε εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ, να βρίσκετε βουλευτές πίσω από εταιρείες της μιας μέρας, να βρίσκετε τροποποιήσεις συμβάσεων διαδοχικές…» είπε.

Για τα σχόλια Ανδρουλάκη

Για τα σχόλια του Νίκου Ανδρουλάκη, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι είναι χαρακτηριστική η αμφιθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία, δε σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα, θα σχολιάσω το νέο Κόμμα Τσίπρα, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να διολισθήσω και εγώ να ενδώσω σε αυτού του είδους την τοξική αντιπαράταση» τόνισε.

Παράλληλα, σχετικά με την αντιμετώπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ΕΛΑΣ και τον πρώην πρωθυπουργό η εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος υποστήριξε ότι η ίδια δεν θα μπει στο δίλημμα «μας αδικούν οι δημοσιογράφοι, δεν μας αδικούν οι δημοσιογράφοι». «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η συζήτηση. Μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε τις θέσεις, να μπούμε στη διαδικασία της διαβούλευσης και να δώσουμε βάρος στους άξονες της οργάνωσης, του συντονισμού, ο συντονισμός είναι πολύτιμος για μας, και της αποτελεσματικότητας» τόνισε αναφορικά με τους στόχους της ΕΛΑΣ.

Για ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Όταν η κυρία Κουφονικολάκου ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να χρειαστούν συνεργασίες προκειμένου να επιτευχθεί κυβέρνηση μετά τις ερχόμενες εκλογές, τόνισε πως πρώτος στόχος της ΕΛΑΣ είναι να ακούσουν οι πολίτες τις θέσεις και τα προγράμματα του νέου πολιτικού φορέα.

«Καταρχάς, ζητούμε από τους πολίτες σε πρώτη φάση να μας ακούσουν. Δεν μας έχουν δει, δεν μας έχουν ακούσει ακόμη. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Πρόκειται για μια δυναμική, πολύ δημιουργική και πολύ όμορφη εξέλιξη. Δεύτερον, η απόλυτη στόχευσή μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Ειλικρινά σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Και θέλω να δοθεί ο χρόνος να παρουσιαστούν οι θέσεις, να υπάρξει συζήτηση, να δρομολογηθεί η κατάλληλη επικοινωνία προκειμένου να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα» συμπλήρωσε.

«Δεν θέλω να συγκρίνουμε μία χώρα σε οικονομική περιδίνηση. Μία χώρα που βρέθηκε στη θέση της εξευτελιστικής στοχοποίησης, διεθνούς στοχοποίησης αν μου επιτρέπετε, με την Ελλάδα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν προκλήσεις. Το γεγονός, ας πούμε, το ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας μετά από την επιστολή της κυρίας Κοβέσι στην Επιτροπή, είναι μία σοβαρή πρόκληση. Γιατί; Γιατί υπονομεύει την πρόσβαση της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις, όπως ας πούμε η ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, καθόλου δεν υπεκφεύγω. Δεν σκοπεύουμε, ειλικρινά, σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε καθόλου τέτοιου είδους συνεργασίες» κατέληξε η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας για τις θέσεις και τους στόχους της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.