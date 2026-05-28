O Γαλαξίας μας κατάπιε έναν γείτονά του – Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα λείψανα
Κοσμικός κανιβαλισμός 28 Μαΐου 2026, 18:11

O Γαλαξίας μας κατάπιε έναν γείτονά του – Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα λείψανα

Το μόνο που διακρίνεται από τον αρχαίο γαλαξία «Λόκι» είναι μια μικρή ομάδα ασυνήθιστων άστρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ομάδα 20 ασυνήθιστων αστεριών που βρίσκονται σε απόσταση 7.000 ετών φωτός από τη Γη είναι πιθανό να προέρχονται από έναν μικρό γαλαξία τον οποίο κατάπιε ο δικός μας Γαλαξίας πριν από 10 δισεκατομμύρια χρόνια, εκτιμά νέα μελέτη.

Οι ερευνητές ονόμασαν τον υποθετικό αρχαίο γαλαξία «Λόκι», το όνομα του θεού της σκανδαλιάς και της δολιότητας στη σκανδιναβική μυθολογία.

Ο Γαλαξίας μας έχει σήμερα διάμετρο 100.000 ετών φωτός και αποτελείται από 100 έως 400 δισεκατομμύρια άστρα. Δεν ήταν όμως πάντα τόσο μεγάλος. Σχηματίστηκε πριν από περίπου 12 δισεκατομμύρια χρόνια και μεγάλωσε απορροφώντας μικρότερους γαλαξίες νάνους, μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, εξετάζει 20 άστρα που βρίσκονται κοντά στον γαλαξιακό δίσκο, την κυκλική, περιστρεφόμενη δομή όπου βρίσκεται η Γη και τα περισσότερα άλλα άστρα του Γαλαξία.

Οι θέσεις και οι ταχύτητες των άστρων είχαν προσδιοριστεί από το ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο Gaia, όμως η χημική τους σύνθεση παρέμενε άγνωστη.

Οι αστρονόμοι που υπογράφουν τη νέα μελέτη χρησιμοποίησαν ένα επίγειο τηλεσκόπιο για να πραγματοποιήσουν φασματοσκοπικές αναλύσεις. Όπως διαπίστωσαν, τα συγκεκριμένα άστρα έχουν παρόμοια σύσταση, κάτι που υποδηλώνει ότι έχουν κοινή προέλευση, και επιπλέον είναι εξαιρετικά φτωχά σε μέταλλα. Αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται για πραγματικά αρχαία άστρα.

Υπολείμματα γαλαξιών νάνων που απορροφήθηκαν από τον Γαλαξία μας σε χάρτη του διαστημικού τηλεσκοπίου Gaia (ESA/Gaia/DPAC)

Τα πρώτα άστρα που εμφανίστηκαν στο Σύμπαν αποτελούνται μόνο από υδρογόνο και ήλιο. Βαρύτερα στοιχεία σχηματίστηκαν από τις πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης στο εσωτερικό αυτών των άστρων. Και όταν τα άστρα αυτά πέθαναν και εξερράγησαν, τα μέταλλα που περιείχαν διασκορπίστηκαν στο Διάστημα και εμπλούτισαν την επόμενη γενιά άστρων, η οποία με τη σειρά της εμπλούτισε τη μεθεπόμενη.

«Τα άστρα με τη μικρότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα στον Γαλαξία, τα οποία συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στα αρχαιότερα άστρα, είναι εξαιρετικά σημαντικά ουράνια σώματα» δήλωσε στο Space.com ο Φεντερίκο Σεστίτο του Πανεπιστημίου του Χέρτφορντσαϊρ στη Βρετανία, επικεφαλής της μελέτης.

«Μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο στις πρώιμες διαδικασίες που σχετίζονται με τον σχηματισμό του Γαλαξία μας — και των γαλαξιών γενικότερα —, την προέλευση των χημικών στοιχείων και τις ιδιότητες των πρώτων άστρων» είπε.

Αυτό που παραξένεψε τον Σεστίτο και τους συνεργάτες του είναι ότι τα 11 από τα 20 άστρα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τον γαλαξιακό δίσκο, ενώ τα άλλα κινούνται στην ανάποδη κατεύθυνση.

Αυτό, λένε οι ερευνητές, θα μπορούσε να συμβεί αν ο Λόκι απορροφήθηκε όταν ο δικός μας Γαλαξίας ήταν ακόμα μικρός. Τα άστρα επηρεάστηκαν από τη βαρυτική έλξη των νέων τους γειτόνων και κατέληξαν σε διαφορετικές τροχιές. Υπολογιστικές προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να συνέβη το αργότερο 3 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Η ακριβής ηλικία των άστρων παραμένει ασαφής, ωστόσο η χημική τους σύσταση υποδεικνύει ότι πράγματι σχηματίστηκαν πριν από τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια χρόνια (συγκριτικά, η ηλικία του Σύμπαντος είναι 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

«Ίσως εντοπίσαμε ένα από τα μικρά συστήματα που συνέβαλαν στον σχηματισμό του Γαλαξία μας» είπε ο Σεστίτο.

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να ανακαλυφθούν στο μέλλον τα απομεινάρια ki άλλων μικρών γαλαξιών που απορροφήθηκαν από τον «Μίλκι Ουέι».

O γαλαξιακός κανιβαλισμός είναι εξάλλου μια διαδικασία που συνεχίζεται. O Γαλαξίας μας έχει ήδη αρχίσει να καταπίνει τον Σφαιροειδή Γαλαξία Νάνο του Τοξότη, ενώ σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια αναμένεται να απορροφήσει έναν άλλο γαλαξία νάνο, το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

Νεκτάριος Δαργάκης
Δεκάδες τα θύματα του 27χρονου - Μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι

Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί της Κίνας ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου για το διεθνές έγκλημα, αλλά και στη λειτουργία του δικαστικού μας συστήματος.

COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

