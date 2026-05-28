O Γαλαξίας μας κατάπιε έναν γείτονά του – Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα λείψανα

Μια ομάδα 20 ασυνήθιστων αστεριών που βρίσκονται σε απόσταση 7.000 ετών φωτός από τη Γη είναι πιθανό να προέρχονται από έναν μικρό γαλαξία τον οποίο κατάπιε ο δικός μας Γαλαξίας πριν από 10 δισεκατομμύρια χρόνια, εκτιμά νέα μελέτη.

Οι ερευνητές ονόμασαν τον υποθετικό αρχαίο γαλαξία «Λόκι», το όνομα του θεού της σκανδαλιάς και της δολιότητας στη σκανδιναβική μυθολογία.

Ο Γαλαξίας μας έχει σήμερα διάμετρο 100.000 ετών φωτός και αποτελείται από 100 έως 400 δισεκατομμύρια άστρα. Δεν ήταν όμως πάντα τόσο μεγάλος. Σχηματίστηκε πριν από περίπου 12 δισεκατομμύρια χρόνια και μεγάλωσε απορροφώντας μικρότερους γαλαξίες νάνους, μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, εξετάζει 20 άστρα που βρίσκονται κοντά στον γαλαξιακό δίσκο, την κυκλική, περιστρεφόμενη δομή όπου βρίσκεται η Γη και τα περισσότερα άλλα άστρα του Γαλαξία.

Οι θέσεις και οι ταχύτητες των άστρων είχαν προσδιοριστεί από το ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο Gaia, όμως η χημική τους σύνθεση παρέμενε άγνωστη.

Οι αστρονόμοι που υπογράφουν τη νέα μελέτη χρησιμοποίησαν ένα επίγειο τηλεσκόπιο για να πραγματοποιήσουν φασματοσκοπικές αναλύσεις. Όπως διαπίστωσαν, τα συγκεκριμένα άστρα έχουν παρόμοια σύσταση, κάτι που υποδηλώνει ότι έχουν κοινή προέλευση, και επιπλέον είναι εξαιρετικά φτωχά σε μέταλλα. Αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται για πραγματικά αρχαία άστρα.

Τα πρώτα άστρα που εμφανίστηκαν στο Σύμπαν αποτελούνται μόνο από υδρογόνο και ήλιο. Βαρύτερα στοιχεία σχηματίστηκαν από τις πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης στο εσωτερικό αυτών των άστρων. Και όταν τα άστρα αυτά πέθαναν και εξερράγησαν, τα μέταλλα που περιείχαν διασκορπίστηκαν στο Διάστημα και εμπλούτισαν την επόμενη γενιά άστρων, η οποία με τη σειρά της εμπλούτισε τη μεθεπόμενη.

«Τα άστρα με τη μικρότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα στον Γαλαξία, τα οποία συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στα αρχαιότερα άστρα, είναι εξαιρετικά σημαντικά ουράνια σώματα» δήλωσε στο Space.com ο Φεντερίκο Σεστίτο του Πανεπιστημίου του Χέρτφορντσαϊρ στη Βρετανία, επικεφαλής της μελέτης.

«Μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο στις πρώιμες διαδικασίες που σχετίζονται με τον σχηματισμό του Γαλαξία μας — και των γαλαξιών γενικότερα —, την προέλευση των χημικών στοιχείων και τις ιδιότητες των πρώτων άστρων» είπε.

Αυτό που παραξένεψε τον Σεστίτο και τους συνεργάτες του είναι ότι τα 11 από τα 20 άστρα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τον γαλαξιακό δίσκο, ενώ τα άλλα κινούνται στην ανάποδη κατεύθυνση.

Αυτό, λένε οι ερευνητές, θα μπορούσε να συμβεί αν ο Λόκι απορροφήθηκε όταν ο δικός μας Γαλαξίας ήταν ακόμα μικρός. Τα άστρα επηρεάστηκαν από τη βαρυτική έλξη των νέων τους γειτόνων και κατέληξαν σε διαφορετικές τροχιές. Υπολογιστικές προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να συνέβη το αργότερο 3 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Η ακριβής ηλικία των άστρων παραμένει ασαφής, ωστόσο η χημική τους σύσταση υποδεικνύει ότι πράγματι σχηματίστηκαν πριν από τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια χρόνια (συγκριτικά, η ηλικία του Σύμπαντος είναι 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

«Ίσως εντοπίσαμε ένα από τα μικρά συστήματα που συνέβαλαν στον σχηματισμό του Γαλαξία μας» είπε ο Σεστίτο.

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να ανακαλυφθούν στο μέλλον τα απομεινάρια ki άλλων μικρών γαλαξιών που απορροφήθηκαν από τον «Μίλκι Ουέι».

O γαλαξιακός κανιβαλισμός είναι εξάλλου μια διαδικασία που συνεχίζεται. O Γαλαξίας μας έχει ήδη αρχίσει να καταπίνει τον Σφαιροειδή Γαλαξία Νάνο του Τοξότη, ενώ σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια αναμένεται να απορροφήσει έναν άλλο γαλαξία νάνο, το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου.