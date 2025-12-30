Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
Οι δύο γαλαξίες συγκρούστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια και σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, θα συγχωνευτούν σε έναν.
Μια εντυπωσιακή νέα εικόνα του διαστήματος έχει καταγράψει δύο σπειροειδείς γαλαξίες στη μέση μιας αργής, κοσμικής σύγκρουσης, να λάμπουν σε αποχρώσεις του μπλε, κόκκινου και ασημί.
Η εικόνα δείχνει τους γαλαξίες NGC 2207 και IC 2163 καθώς κινούνται προς το ένα το άλλο, δεμένοι σε έναν βαρυτικό χορό.
Για τη δημιουργία της, οι επιστήμονες συνδύασαν το υπέρυθρο φως που κατέγραψε το James Webb (JWST), το μεγαλύτερο και ισχυρότερο τηλεσκόπιο που έχει ποτέ εκτοξευτεί στο διάστημα, με παρατηρήσεις ακτίνων Χ από το Chandra για να δημιουργήσουν μία ενιαία εικόνα.
Όπως φαίνονται από τη Γη, ο μεγαλύτερος γαλαξίας, NGC 2207, κυριαρχεί στη σκηνή, ενώ ο μικρότερος IC 2163 επικαλύπτει την εξωτερική του άκρη. Καθώς έλκονται μεταξύ τους, τα σπειροειδή τους χέρια στρεβλώνονται και τεντώνονται, με ρεύματα άστρων και αερίων να εκτείνονται στο διάστημα.
Σε ορισμένες περιοχές, αέριο και σκόνη συμπιέζονται μεταξύ τους – συνθήκες που μπορούν να πυροδοτήσουν τη γέννηση νέων άστρων – δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως ένα περίπλοκο «ιστό χάους».
Στην εικόνα, τα δεδομένα μέσης υπέρυθρης ακτινοβολίας του JWST εμφανίζονται σε αποχρώσεις λευκού, γκρι και κόκκινου, χαρτογραφώντας το ψυχρότερο υλικό και τη σκόνη στον πυρήνα και τα σπειροειδή χέρια των γαλαξιών. Τα δεδομένα ακτίνων Χ του Chandra, που εμφανίζονται σε μπλε, αναδεικνύουν τις πιο ενεργητικές περιοχές.
Σύμφωνα με τη NASA, η μελέτη γαλαξιών σε συγχώνευση, όπως αυτοί, αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής του JWST – για να βοηθήσει τους επιστήμονες να δημιουργήσουν πιο ακριβή μοντέλα για το πώς οι γαλαξίες αναπτύσσονται, εξελίσσονται και τελικά συνενώνονται κατά τη διάρκεια του κοσμικού χρόνου.
