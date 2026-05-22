magazin
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νάσος Γκαβέλας: Ο πρωταθλητής που έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο μετά από 119 χρόνια
TV 22 Μαΐου 2026, 15:00

Νάσος Γκαβέλας: Ο πρωταθλητής που έφερε Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο μετά από 119 χρόνια

Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας είναι ο νέος καλεσμένος της εκπομπής Πάμε μια βόλτα; με τη Νίκη Λυμπεράκη. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη συναντά, αυτή την εβδομάδα, τον Νάσο Γκαβέλα, τον άνθρωπο που στα 26 του χρόνια έχει ήδη γράψει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον παγκόσμιο στίβο. Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA, ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο ζωής, επιστρέφοντας στις εικόνες και τις μνήμες που τον διαμόρφωσαν.

Η κάμερα, μεταξύ άλλων σταθμών, τον ακολουθεί στην Πύλο, έναν τόπο με τον οποίο τον συνδέουν βαθιές οικογενειακές ρίζες. Στην οικία του Κωστή Τσικλητήρα, ανάμεσα στα ιστορικά κειμήλια του μεγάλου Έλληνα Ολυμπιονίκη, ο Νάσος Γκαβέλας ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια, όταν μαζί με άλλα παιδιά έκαναν άτυπους «αγώνες» στο σκάμμα του Τσικλητήρα, με μοναδικό έπαθλο τη χαρά της συμμετοχής και της υπέρβασης.

Μπροστά στα μετάλλια του σπουδαίου Μεσσήνιου αθλητή, θυμάται ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει κι εκείνος ένα δικό του. Χρόνια αργότερα, η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε στον στίβο και από εκεί στην κορυφή του κόσμου. Η κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2021, έμοιαζε για τον ίδιο σχεδόν αδιανόητη.

Όπως εξομολογείται, για μεγάλο διάστημα κοιμόταν αγκαλιά με το μετάλλιο, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως αυτό που ζούσε ήταν αληθινό. Και τότε συνειδητοποίησε κάτι που τον συγκίνησε βαθιά: χρειάστηκαν 119 χρόνια για να επιστρέψει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο, από την εποχή του Κωστή Τσικλητήρα μέχρι σήμερα.

Με τη σεμνότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Νάσος Γκαβέλας στάθηκε απέναντι σε αυτή τη βαριά ιστορική παρακαταθήκη και αναρωτήθηκε: «Δίπλα σε ποιανού το όνομα βάζετε το δικό μου;».

Δείτε το trailer

YouTube thumbnail

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Δείτε βίντεο 22.05.26

Κοράκι στη Θεσσαλονίκη επιτίθεται σε... περαστικούς - Τρεις τραυματίες

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Σύνταξη
Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)
Euroleague 22.05.26

Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)

Στις 4 το απόγευμα έφτασε στο «T-Center» η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε εικόνες.

Σύνταξη
«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ
Για τη διάδοση 22.05.26

«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι

Σύνταξη
Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου

Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.

Σύνταξη
Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Ελλάδα 22.05.26

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Σύνταξη
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies